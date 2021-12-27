عقار يقلل خطر انتكاسة مرضى سرطان الدم

الوكيل الإخباري - سيستفيد مرضى سرطان الدم من عقار يحتوي أجسام مضادة مقاومة للسرطان، تقلل خطر الانتكاس بمقدار الربع، وتجنب المرضى آثار العلاج الكيميائي ويجري حقن العقار الجديد بالجسم، ويتضمن بروتينات اصطناعية تطارد الأورام، تنقل أدوية العلاج الكيميائي مباشرة للخلايا السرطانية لتدميرها.

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ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أشاد الباحثون بالعقار، الذي اسموه «بوليفي». وتبين أن الذين تعالجوا به أقل عرضة بنسبة 25 % من غيرهم لعودة السرطان.

المصدر - البيان

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