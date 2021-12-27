الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

الفايز: استراتيجية السياحة تهدف لتجاوز مستويات 2019

الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات التكميلي

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

راصد جوي يحذر من تشكل السيول خلال المنخفض القادم

"الازمات": مستعدون لجميع السيناريوهات

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

الحكومة ترفع قيمة مخصصات المعونات المالية والدخل التكميلي - أرقام

إلغاء فحص كورونا على المعابر الحدودية في حال العودة للأردن خلال 72 ساعة

150 مليون دينار لتنمية وتطوير البلديات في 2022

الإثنين، 27-12-2021 11:43 ص

عقار يقلل خطر انتكاسة مرضى سرطان الدم

istock-667825028-1170x600


الوكيل الإخباري - سيستفيد مرضى سرطان الدم من عقار يحتوي أجسام مضادة مقاومة للسرطان، تقلل خطر الانتكاس بمقدار الربع، وتجنب المرضى آثار العلاج الكيميائي ويجري حقن العقار الجديد بالجسم، ويتضمن بروتينات اصطناعية تطارد الأورام، تنقل أدوية العلاج الكيميائي مباشرة للخلايا السرطانية لتدميرها.

اضافة اعلان

 

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أشاد الباحثون بالعقار، الذي اسموه «بوليفي». وتبين أن الذين تعالجوا به أقل عرضة بنسبة 25 % من غيرهم لعودة السرطان.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
DB466803-3A0B-4A39-8C55BA1370980E5E_source

الكشف عن طريقة تُحسن تواصل المصابين بالتوحد مع الآخرين

image (1)

كيف يؤدي الجلوس المستمر إلى إتلاف المفاصل وكيف نتجنبه؟

42488

فوائد صحية منوعة لشرب الكمون والليمون

diabetse

تأثير ممارسة الرياضة ذات الارتفاعات العالية على مرضى السكري

البيض-البيض-أم-البيض-البني-أفضل-لصحتك

طريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء

image (10)

أفضل الطرق لخفض الكوليسترول بعد سن الـ 50