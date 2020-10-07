علاجات منزلية فعالة تهدئ من تهيج العين

الوكيل الاخباري - يمكن أن يسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشات والتلوث والغبار وقلة النوم حكة تجعلك تفرك عينيك دون وعي، كما تسبب العيون الجافة أيضا إحساسا بالحكة في عينيك مثل الحساسية.

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ولكن المشكلة تكمن في أن هذا يمكن أن يتسبب في تلف أنسجة عينيك، وقد يؤدي أيضا إلى مشاكل خطيرة في الرؤية.

وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، زيارة طبيب العيون خيار جيد فهو سيعطيك دواء لمساعدتك في التعامل مع مشكلتك، وتستطيع أيضا تجربة هذه العلاجات المنزلية الفعالة للتغلب على مشكلة حكة العين.



- استخدم الكمادات الباردة

هذا علاج منزلي بسيط لحكة العيون، في بعض الأحيان، قد يكون سبب حالتك هو إجهاد العين أو التعرض للغبار.

جرب وضع قطعة قماش باردة ومبللة على عينيك لمدة 15 دقيقة، هذا سيهدئ وينعش عينيك، فهو علاج فعال وسيساعدك على التخلص من الحكة.



- عصير الصبار

الصبار له خصائص مهدئة مذهلة ويساعد على شفاء العديد من أمراض الجلد والتهيج، ويمكن أن يساعدك أيضا على التخلص من حكة عينيك.

ما عليك سوى قطع ورقة واستخراج الجل، ثم ضع هذا الجل في الخلاط وأضف مكعب ثلج وملعقة صغيرة من الماء، واخلطهم جيدا، وبعد ذلك اغمس قطنة في هذا الخليط وضعها على جفونك لبضع دقائق، لن يخفف من الحكة فحسب، بل سينعش عينيك أيضا.



- علاج الحليب البارد وماء الورد

يعتبر كل من الحليب وماء الورد خيارات رائعة لنضارة البشرة الباهتة وتجديد شبابها، ويمكن أن يساعد هذا الخليط على التخلص من حكة العين أيضا.

كل ما عليك فعله هو خلط ملعقتين كبيرتين من الحليب البارد مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، ثم اغمس قطنة في هذا الخليط وضعها على جفونك.



- البابونج

يمكن أن يكون لشاي البابونج تأثير مهدئ عليك، كما أنه يساعدك أيضا على التخلص من حكة عينيك.

احفظ أكياس شاي البابونج المستعملة في الفريزر، وضعها على عينيك كلما شعرت بهذا الشعور بالحكة، ويمكنك أيضا استخدام زهرة البابونج أو زيت البابونج.



- بذور الشمر والبابونج

بذور الشمر لها آثار علاجية قوية، كما تحتوي الكزبرة على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، يمكن أن يساعدك ذلك في التخلص من مسببات الحساسية في عينيك وجفاف العين أيضا.

ضف إما ملعقة كبيرة من بذور الشمر أو ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة إلى كوب من الماء واتركيها تغلي ثم برد الماء واغسل عينيك به.

سبوتنيك

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