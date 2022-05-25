علاج الغثيان في المنزل بفعالية

الوكيل الإخباري - للغثيان أسباب مختلفة؛ فقد يكون ناتجاً عن دُوار الحركة، والصداع النصفي، والعصبية، وحصى المرارة، والحمل، وغير ذلك من الحالات.. إليكِ علاجَ الغثيان في المنزل بفعالية:





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اشربي البابونج بعد كل وجبة

غالباً ما يكون الغثيان ناتجاً عن تقلصات عضلية لا إرادية في الجهاز الهضمي، تؤدي إلى خروج الطعام وتجعلك ترغبين في التقيؤ.. الخصائص المضادّة للتشنج للبابونج الروماني (يجب عدم الخلط بينها وبين البابونج الألماني الأقل فعالية) تقاوم هذا الشعور المزعج، انقعي ثلاث أزهار في 200 مل من الماء المغلي، واشربي.

خذي النعناع



يقول الدكتور لورانس بلومي، مؤلف كتاب Le grand livre de l'alimentation: "يُعرف النعناع بآثاره المضادّة للغثيان".. بعد العلاج الكيميائي، يُعتبر شاي الأعشاب والنعناع حليفين جيدين في مواجهة التسمم الغذائي أو غثيان السفر، يفضل الزيت العطري: 3 قطرات في الماء، قبل 30 دقيقة من المغادرة، لكن لا يُنصح به أثناء الحمل.

تناولي القليل، ولعدة مرات

المعدة الفارغة أو الممتلئة جداً تَزيد من ظهور الغثيان، ينصح الدكتور باختيار الأطعمة المحايدة (لحم صدور الدجاج، الفواكه والخضروات المطهية على البخار، والأرز والمعكرونة، وما إلى ذلك)، والتي تكون أقل إثارة للاشمئزاز.

فكري بالزنجبيل



الزنجبيل يخفف الصداع النصفي ويُحسِّن هضم الطعام.. عند تناوله على شكل مسحوق أو شرائط؛ فإنه يخفف من غثيان المرأة الحامل، وتلك الناتجة عن دُوار البحر. ضعي القليل من الزنجبيل المبشور في زجاجة ماء، واشربي طوال اليوم.

اخلطي صودا الخبز والليمون

الأول يعمل ضد ارتجاع المريء، والثاني يعزز الهضم.. امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وعصير الليمون في كوب، وخففي بالماء الفوار، فعّال أيضاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تناولي ثمرة موز

غني بالبوتاسيوم وفيتامين بي 6 B6؛ مما يساهم في تهدئة التوتر وتقليل حموضة المعدة بعد أمسية احتفالية.. يمكنك أيضاً التركيز على صدور الدجاج أو السبانخ أو جنين القمح، وهي غنية أيضاً بفيتامين B6.

سيدتي