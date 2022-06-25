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السبت، 25-06-2022 03:09 م

علاج الوسواس القهري

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الوكيل الإخباري - هو شكل محدد من العلاج المعرفي السلوكي، كما يوحي الاسم، وستتعرضين للأشياء التي تثير قلقك، قليلاً تلو الآخر، وستتعلمين طرقاً جديدة للرد عليها بدلاً من طقوسك المتكررة، وهي عملية يمكنكِ إجراؤها وجهاً لوجه مع اختصاصي الصحة العقلية أو في علاج جماعي، إما بنفسكِ أو مع عائلتكِ هناك.

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غالباً ما تكون مضادات الاكتئاب هي الأدوية الأولى الموصوفة لاضطراب الوسواس القهري، وهذا لا يعني بالضرورة أنك مكتئبة، فقط مضادات الاكتئاب تعالج الوسواس القهري.

 

وقد يستغرق الأمر شهرين حتى تبدأ أدوية الوسواس القهري في العمل، ويمكن أن تسبب لك أيضاً آثاراً جانبية، مثل جفاف الفم والغثيان.

 

علاجات أخرى

أحياناً لا يستجيب الوسواس القهري جيداً للأدوية أو العلاج، لذلك تشمل العلاجات التجريبية للحالات الشديدة من الوسواس القهري ما يلي:
- التجارب السريرية: يمكنك الانضمام إلى التجارب البحثية لاختبار العلاجات غير المثبتة.
- التحفيز العميق للدماغ: حيث يتم زرع أقطاب كهربائية جراحياً في عقلك.
- العلاج بالصدمة الكهربائية: تمنحك الأقطاب الكهربائية المتصلة برأسك صدمات كهربائية لبدء النوبات، والتي تجعل دماغك يفرز هرمونات مثل السيروتونين.

تتمثل أهداف علاج الوسواس القهري في إعادة تدريب عقلك والتحكم في الأعراض بأقل كمية ممكنة من الأدوية، لذلك جهّزي نفسكِ للنجاح جسدياً عن طريق تناول طعام صحي وممارسة الرياضة والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، كما أن الدعم العاطفي مهم أيضاً، لذلك أحيطي نفسكِ بالعائلة والأصدقاء المخلصين والأشخاص الذين يفهمون الوسواس القهري لتشجيعك.

 

سيدتي 

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