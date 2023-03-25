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السبت، 25-03-2023 03:36 م

علاج جديد أكثر فعالية لسرطان الدم

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الوكيل الإخباري- أظهرت تجربة سريرية جديدة الشفاء التام لـ 30% من المصابين بسرطان الدم الحاد اللوكيميا، بفضل دواء جديد يسمى ريفومينيب، عن طريق الفم.

وحسب موقع "مديكال نيوز توداي" يوجد أكثر من 474 ألف مريض حول العالم بهذا النوع من السرطان الذي تتكاثر خلاياه بسرعة في الدم ونخاع الدم، بسبب طفرة جينية، ويظهر غالباً  بعد الـ 45.

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وقال الدكتور إيتان إم ستاين مدير برنامج تطوير الأدوية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، والمشرف على الدراسة: "نتائج المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الحاد مع هذه التشوهات الجينية، خاصة عند الانتكاس أو مقاومة العلاج، سيئة للغاية، ويقاس متوسط البقاء على قيد الحياة بشكل عام بأشهر".


وتحدث ستاين عن علاج ريفومينيب: "إنها طريقة مختلفة تماماً لعلاج اللوكيميا. بدل قتل خلايا سرطان الدم، نحول هذه الخلايا من خبيثة إلى حميدة".


ومن المتوقع توفر الدواء الجديد عام أو اثنين على الأكثر، بعد تجاوز تجربة إضافية.


وأوضح ستاين: "نريد أيضاً التحقق مما إذا كان العامل المثبط للمرض يعمل في مجموعات فرعية أخرى من المصابين بسرطان الدم الحاد".


 




 

 


 

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