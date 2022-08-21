علاج طفح سيلان اللعاب لدى الرضع

الوكيل الإخباري - يبدأ سيلان اللعاب من حوالي 3 إلى 6 أشهر من العمر، حيث يخدم سيلان اللعاب في الواقع عدة وظائف مهمة. على سبيل المثال، ينقل لعاب الطفل معلومات عن صحته، مثلا إذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية وكان مريضا، ستتفاعل البكتيريا والميكروبات الأخرى في لعاب الطفل مع الغدد الثديية للأم، مما يؤثر على تركيبة حليب الأم وويزيد من كمية الأجسام المضادة في حليب الأم التي يحتاجها الطفل للتغلب على المرض.

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علاج طفح سيلان اللعاب



1 - يتضمن علاج طفح سيلان اللعاب دعم عملية شفاء الجلد مع منع المزيد من التهيج. وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بشطف وجه طفلك بالماء بعد الرضاعة أو عند البصق، ثم جفف المنطقة بالتربيت. وحاول ألا تفرك وجه طفلك. حيث يمكن أن يسبب الفرك تهيج وتحسس الجلد. وعند الانتهاء، تأكد من جفاف وجه طفلك تمامًا.



2 - ابحث عن طرق لتقليل المهيجات المحتملة في بيئة طفلك. واستخدم الصابون غير المعطر للاستحمام وفكر في التبديل إلى منظف خالٍ من العطور لملابس طفلك الصغير وأغطية السرير.



3 - ضع في اعتبارك غسل ملابسك بنفس المنظفات والحد من استخدامك للمستحضرات المعطرة أو العطور. وما تضعه الأم على ملابسها أو بشرتها قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الطفح الجلدي الذي يسيل لعاب طفلك.

اتبع هذه النصائح للشفاء بشكل أسرع:

- من المفيد أن يكون طفلك عاريا لبعض الوقت خصوصا في فصل الصيف أو حتى في فصل الشتاء يمكن تدفئة الغرفة بصورة جيدة جدا وتخفيف أو تركه عاريا لبعض الوقت، فالهواء النقي، جيد جدا للجلد وسيجعل الجلد يجف بشكل طبيعي.

- إذا لاحظ أن اللهاية تجعل طفلك يميل لإفراز الكثير من اللعاب، فقلل من استخدامها أو قد تساعد اللهاية على تقليل كمية سيلان اللعاب التي تخرج بالفعل من فم طفلك، لذا جرب لمعرفة الأفضل لطفلك.

- ضع حاجزًا على بشرة طفلك. بموافقة طبيب الأطفال وإذا لم تكن لدى الطفل حساسية جلدية، يمكنك وضع مرطب مثل Aquaphor أو الفازلين على المناطق الملتهبة، مع التأكد من أن الجلد نظيف وجاف أولاً. سيساعد ذلك على حماية الجلد من المزيد من التهيج.

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