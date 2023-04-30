علامات اولية تنذر بالنوبة القلبية

الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن هناك علامات تشير إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية، والتي يلزم التنويه لها لاتخاذ اللازم في الوقت المناسب.



في البداية يعرف الأطباء النوبة القلبية بأنها انسداد للأوعية الدموية للقلب، مما يمنع الدم من الوصول إلى القلب، الأمر الذي ينتج عنه موت عضلة القلب، وموت الشخص المصاب إذا لم يتم علاجها بأسرع ما يمكن.

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وقد تظهر أعراض النوبة القلبية في شكل تعرق بارد وآلام في الصدر أو شعور بالضيق في الصدر وقيء، وألم في الذراع أو الفك أو الرقبة أو الظهر، مع حرقة في المعدة وعسر هضم، وإرهاق بشكل غير معتاد.



وهناك بعض الحالات الطبية وأنماط حياة تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، مثل السمنة والسكري والتدخين، والتي تعتبر من عوامل الخطر المعروفة.



ويسري ذلك أيضاً على أمراض القلب والإصابة السابقة بنوبة قلبية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فضلاً عن التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية.



ونصح الأطباء الألمان عند ملاحظة أي من هذه الأعراض الاتصال بالطوارئ بأسرع ما يمكن أو التوجه لأقرب مستشفى، مع ضرورة اصطحاب أحد الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة ودون قيادة السيارة؛ حيث يمكن للشخص المصاب أن تدهور حالته الصحية ويتعرض لفقدان الوعي أثناء قيادة السيارة.



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