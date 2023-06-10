علامات تكشف اصابتك بهشاشة العظام !

الوكيل الإخباري- هشاشة العظام هي أكثر حالات المفاصل المزمنة شيوعًا، وتسمى بالتهاب المفاصل أيضًا الناتج عن الاهتراء التنكسي وأمراض المفاصل المزمنة.

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المفصل هو المكان الذي تلتقي فيه عظمتان الغضروف النسيج الواقي الذي يغطي نهايات العظام، مع التهاب المفاصل ينهار هذا الغضروف مما يؤدي إلى احتكاك العظام داخل المفصل معًا وهذا يمكن أن يسبب الألم والتصلب وأعراض أخرى وفقًا ما أورد موقع "healthline"



ويمكن أن يحدث الالتهاب في أي مفصل ومع ذلك، تشمل المناطق الأكثر إصابة في الجسم ما يلي:



اليدين

الأصابع

الكتف

العمود الفقري، عادة في الرقبة أو أسفل الظهر

الفخذان

الركبتان

ويحدث في أغلب الأحيان عند كبار السن، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث عند البالغين في أي عمر.

أعراض هشاشة العظام

الم المفاصل

تصلب في المفاصل

فقدان المرونة وانخفاض نطاق الحركة

الانزعاج عند الضغط على المناطق المصابة بأصابعك

أصوات خرق أو طقطقة أو فرقعة عند تحريك مفاصلك

الكتل العظمية الزائدة، والتي عادة ما تكون غير مؤلمة.



الأسباب

ناتج عن تلف المفاصل ويمكن أن يكون لهذا الضرر تأثير تراكمي بمرور الوقت، وهذا هو السبب في أن العمر هو أحد الأسباب الرئيسية لتلف المفصل الذي يؤدي إلى التهاب المفاصل، وكلما تقدمت في العمر زاد الضغط المتكرر على مفاصلك.

كما تشمل الأسباب الأخرى لتلف المفاصل ما يلي:



الإصابة السابقة مثل تمزق الغضروف أو خلع المفاصل أو إصابات الأربطة

تشوه المفصل

بدانة

بعد أن تعرضت لانقطاع الطمث

وجود مهنة تتضمن الركوع أو التسلق أو رفع الأشياء الثقيلة أو ما شابه ذلك

تاريخ الإصابة

زيادة الوزن أو السمنة

وضع سيء

لديك حالة طبية أخرى تؤثر على صحة مفاصلك، مثل مرض السكري أو نوع مختلف من التهاب المفاصل



العلاج

مسكنات الآلام الفموية تعمل على تقليل الألم ولكن ليس التورم.

مسكنات الآلام الموضعية هذه المنتجات المتاحة بدون وصفة طبية متوفرة على شكل كريمات وجل فهي تساعد على تخدير منطقة المفصل ويمكن أن تخفف الآلام خاصةً ألم التهاب المفاصل الخفيف.



إدارة الوزن

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى إجهاد مفاصلك وتسبب الألم، كما يساعد التخلص منه في تخفيف هذا الضغط وتقليل الألم، وأيضًا من خطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى، مثل مرض السكري وأمراض القلب.



النوم الكافي

يمكن أن يؤدي إراحة عضلاتك إلى تقليل التورم والالتهاب، لذا يساعدك الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا على إدارة الألم بشكل أكثر فعالية.



العلاج بالحرارة والبرودة

يمكنك تجربة العلاج بالحرارة أو البرودة لتخفيف آلام العضلات، لذا ضع كمادة ساخنة أو باردة على المفاصل الملتهبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، عدة مرات في اليوم.



ممارسة الرياضة

يقوي النشاط البدني العضلات حول مفاصلك وقد يساعد في تخفيف التيبس، واستهدف ما لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة من الحركة الجسدية، على الأقل كل يومين اختر أنشطة لطيفة منخفضة التأثير، مثل المشي أو السباحة.

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