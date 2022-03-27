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الأحد، 27-03-2022 02:13 م

علامات في عينيك قد تدل على الإصابة بمرض السكري

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الوكيل الاخباري - يقول خبراء إن عين الإنسان قد تخبره الكثير عن حالته الصحية، بما في ذلك احتمال إصابته بمرض السكري، مشيرين إلى ضرورة الانتباه إلى أي تغيرات قد تطرأ عليها.

وينتج مرض السكري عن ارتفاع مستويات الغلوكوز (أو السكر) في الدم. ويعاني المصابون به من نقص الأنسولين. ونتيجة لذلك، يتراكم الغلوكوز في مجرى الدم، وقد يرتفع حتى يصل إلى مستويات خطيرة

وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هناك العديد من العلامات في العين التي يمكن أن تشير إلى أنك مصاب(ة) بمرض السكري، أو تعني على الأقل أنك في الحاجة إلى التحدث إلى طبيبك.

من بين هذه العلامات، وفق الصحيفة، الرؤية المزدوجة أو المشوشة أو رؤية أضواء لامعة أو رؤية بقع فارغة أو مظلمة.

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وأضافت: "كما قد يشعر المصاب المحتمل بمرض السكري بألم عند الضغط على إحدى عينيه أو كلتيهما".

وقد يكون ارتفاع الضغط داخل العين هو الآخر علامة على الإصابة بمرض السكري، لذلك ينصح الخبراء بضرورة استشارة طبيبك بشكل عاجل.

وذكرت "ذا صن": "كما أن الشخص الذي يعاني من عدم استقرار نسبة السكر في الدم، يحتاج غالبا إلى تغيير النظارات الطبية من حين لآخر، وبالتالي فهذه علامة أخرى يجب الانتباه إليها".

 

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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