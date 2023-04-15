علامة تحذيرية للجلطة

الوكيل الإخباري- إن حدث خلل ما أو ضرر في عضلة القلب هل ستدرك ذلك؟ تعرف على أعراض الجلطة للكبار والصغار حتى تساعد في إنقاذ نفسك والآخرين.



الجدير بالعلم أن لسوء الحظ لا تترافق جميع أمراض القلب مع أعراض مميزة، ولكن هناك بعض المعلومات حول أعراض الجلطة للكبار (Blood clot) والصغار أيضًا والتي لا بد من معرفتها.



ومن أهم أعراض الجلطة للكبار التي من الممكن أن تظهر عليهم هي الشعور بعدم الراحة في منطقة الصدر ، وهو من اهمها واكثرها شيوعاً ، ففي حال وجود انسداد في أحد الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب، شوف تشعر بضيق وضغط وشعور بعدم الراحة في الصدر.



وعادة ما يستمر هذا الشعور لأكثر من عدة دقائق، وقد يحدث في حالة الإسترخاء أو عند قيامك بنشاط بدني.



بالاضافة الى علامات هامة اخرى كالشعور بغثيان أو عسر الهضم أو حرقة وألم في المعدة ، و ألم يمتد للذراع و الشعور بالدوخة والدوار و ألم في الفك والحنجرة و الشعور بالتعب بسهولة .

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