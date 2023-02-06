الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

المجلس القضائي: 20259 شخصًا ارتكبوا جرائم إلكترونية خلال 4 سنوات

وكلاء السياحة: إلغاء وتأجيل رحلات من الأردن إلى تركيا اليوم بسبب الطقس

الخارجية تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتعلن خط ساخن للاردنيين

الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزي الشعب السوري

وفاة شخص إثر سقوط سقف بناء قيد الانشاء في لواء بني كنانة

بدء نقل مياه فيضان سد وادي شعيب وتحويلها للجزء الجنوبي من قناة الملك عبد الله

ماسك يعرض المساعدة على تركيا

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا

تركيا: إلغاء رحلات جوية وتعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

اجتماع نيابي مغلق أمام الإعلام.. وهذه تفاصيله

الإثنين، 06-02-2023 10:29 ص

علامة تحذير من مرض.. ماذا يعني ظهور "هلال" في العين ؟

222


الوكيل الإخباري- كم مرة سمعت عن تدهور صحة شخص بسبب مرض كان من الممكن أن يتعامل معه بسرعة وأمان إذا اكتشفه مبكرا؟.. هذا هو تحديدا ما يجب الانتباه إليه عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، إذ يمكن أن تتراكم الدهون بمرور الوقت وتسبب انسدادا خطيرا في الشرايين، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لن يعرفوا في الواقع أنهم مصابون به، إلى أن يتم فحصهم أو يعانوا من مشكلة صحية ذات صلة.

اضافة اعلان


ومع ذلك، قد يلاحظ الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم العائلي - وهي حالة وراثية ترتفع فيها بشكل استثنائي مستويات الكوليسترول في الدم - بعض العلامات الجسدية.

"هلال" في العين
أحد هذه العلامات، هو وجود شكل هلال "نصف القمر" في العين.
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تصف هذا على أنه "لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر، على السطح الخارجي للقرنية."


يحدث ذلك عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في الجسم.


وإلى جانب الهلال في العين، قد تظهر علامات أخرى على الجسم، تعد بمثابة جرس إنذار لتحذيرك من ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، تشمل:


تورم الأوتار على مفاصل يديك ووتر العرقوب في مؤخرة الكاحل. يمكن أن تبدو مثل كتل دهنية صغيرة.


بقع مرتفعة شاحبة صفراء، حول العينين وعلى الجفون (زانثلازما).


وكما هو الحال مع ارتفاع الكوليسترول المرتبط بنمط الحياة، فإن الكوليسترول المرتبط بالتاريخ العائلي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب.

 

سكاي نيوز عربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

خبير يكشف 10 طرق تجعل منزلك مسبباً للأمراض

20171223092940303

العلاقة بين القهوة وأمراض الكلى

202326857486742N

أعراض غير متوقعة لنقص فيتامين "د"

image-1(38)

دراسة تحذر: حساسية الجلوتين قد تسبب أمراض القلب

6202211103416531460683

بعيداً عن الجهاز التنفسي.. ما تأثير التدخين على الصحة ؟

2022_4_23_15_37_59_434

5 أسباب لألم القولون العصبي بعد شرب القهوة

أخبار متعلقة
619b79fb423604054e301de2

أطعمة مفيدة يمكنها تحسين صحة العين و"درء" الالتهابات

2022_7_5_22_3_36_91

أعراض نقص الكوليسترول الجيد .. كيف نحافظ عليه؟

tbl_articles_article_20357_5639c1246d5-3db0-480f-8778-f910865bdb6c

اوميغا3 وصحة العيون .. أبرز ما يجب معرفته

20231241458447170H

أفضل 5 طرق للسيطرة على ارتفاع الكوليسترول

2020_8_6_15_50_2_708

فوائد الزنك للعين

tbl_diseases_disease_429_9732260c493-5b63-43ee-9874-314edee08a77

علامات في العين تنذر بأمراض مزمنة