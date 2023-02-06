علامة تحذير من مرض.. ماذا يعني ظهور "هلال" في العين ؟

الوكيل الإخباري- كم مرة سمعت عن تدهور صحة شخص بسبب مرض كان من الممكن أن يتعامل معه بسرعة وأمان إذا اكتشفه مبكرا؟.. هذا هو تحديدا ما يجب الانتباه إليه عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، إذ يمكن أن تتراكم الدهون بمرور الوقت وتسبب انسدادا خطيرا في الشرايين، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.



الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لن يعرفوا في الواقع أنهم مصابون به، إلى أن يتم فحصهم أو يعانوا من مشكلة صحية ذات صلة.

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ومع ذلك، قد يلاحظ الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم العائلي - وهي حالة وراثية ترتفع فيها بشكل استثنائي مستويات الكوليسترول في الدم - بعض العلامات الجسدية.



"هلال" في العين

أحد هذه العلامات، هو وجود شكل هلال "نصف القمر" في العين.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تصف هذا على أنه "لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر، على السطح الخارجي للقرنية."



يحدث ذلك عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في الجسم.



وإلى جانب الهلال في العين، قد تظهر علامات أخرى على الجسم، تعد بمثابة جرس إنذار لتحذيرك من ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، تشمل:



تورم الأوتار على مفاصل يديك ووتر العرقوب في مؤخرة الكاحل. يمكن أن تبدو مثل كتل دهنية صغيرة.



بقع مرتفعة شاحبة صفراء، حول العينين وعلى الجفون (زانثلازما).



وكما هو الحال مع ارتفاع الكوليسترول المرتبط بنمط الحياة، فإن الكوليسترول المرتبط بالتاريخ العائلي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب.



سكاي نيوز عربية

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