الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب محليا

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

كشف أسباب تأجيل اجتماع تيابي لمناقشة أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية

شكاوى من نقص مطاعيم الأطفال في إربد.. والصحة ترد

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حريق مبنى سكني

المناطق التي سجلت أعلى هطول مطري في المملكة خلال 24 ساعة

وفيات الإثنين 10-1-2022

اجتماع أردني لبحث أوضاع المغتربين في كازاخستان

الصبيحي: ارتفاع المصروفات الإدارية لصندوق استثمار أموال الضمان

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - اسماء

الإثنين، 10-01-2022 10:32 ص

علامة عند النوم تحذرك من نقص فيتامين 'د'

7-Causes-of-Morning-Headaches


الوكيل الاخباري - كشفت دراسات بحثية عن علامة تظهر عند النوم يمكن من خلالها التعرف على نقص مستوى فيتامين "د" لدى الإنسان.

اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن علامة نقص فيتامين "د" هى قلة النوم أو الآرق، حيث كشفت الدراسات عن أن نقص فيتامين "د" مرتبط بقصر عدد ساعات النوم.


وأجرى باحثون من جامعة تشينجداو الصينية دراسة عام 2018، بحثوا خلالها دور فيتامين "د" في النوم، حيث حدد تحليلهم صلات مهمة بين المستويات المنخفضة من فيتامين "د" وقلة النوم، ووجدوا أيضًا أن المستويات المنخفضة من فيتامين "د" مرتبطة بنوعية النوم السيئة.


وأشار الباحثون إلى أن الاهتمام بالنظام الغذائى هو الحل، حيث حددت الخدمات الصحية البريطانية قائمة بالأطعمة التي تحتوي على مستويات صحية من فيتامين "د"، وتشمل الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل، وكذلك اللحوم الحمراء وصفار البيض.

يشار إلى أنه في فصل الشتاء، تعمل أجهزتنا المناعية بجهد كبير لمحاولة حمايتنا من الفيروسات المختلفة المنتشرة حولنا، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن على عمل الجهاز المناعي.

وحذرت الخدمات الصحية البريطانية الوطنية، من أن نقص فيتامين "د" يمكن أن يؤدي إلى تشوهات وآلام فى العظام، لذلك يوصى بتناول مكملات تحتوي على هذا الفيتامين في فصل الشتاء والخريف حين يقل وقت التعرض لأشعة الشمس.


في السياق ذاته، أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعدم تناول أكثر من 4000 وحدة دولية بما يعادل (100 ميكروغرام) من فيتامين "د" في النظام الغذائي اليومي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
liver-pain-symptoms-and-causes-719x405

مشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%

تمرين-الضغط

تمارين رياضية بسيطة تساعد في تقوية أصابع اليد

e1136eb8-e8df-4ea4-bc7c-74a20c18c0c7

بهذه العلامات.. جسمك ينذرك بإدمانك للسكر

da22b069-a63f-481f-8ff6-3ce3da71dd6f

هذا ما يفعله ماء الليمون عند تناوله يومياً

48889

أعراض التهاب الجيوب الأنفية والطرق العلاجية

16694171_403

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الكستناء

أخبار متعلقة
360_F_270322280_qykMIBiwLRfUzxHjq0B333mu3zb7KsX1

بعد الابتعاد عن الحلويات لمدة شهر .. هذا ما سيحصل لجسمك !

135-160443-apnea-sleep-heart-disease_700x400

تعرف على أسباب توقف التنفس أثناء النوم

A825-photo-final-01

نوع من الخضار يقوي العظام ويخفض ضغط الدم

efdc33ec-231d-42e2-a0cd-56509cb59162

تحذير.. هذه الاضطرابات الشائعة للنوم قد تكون قاتلة

Goat-Milk-Cottage-Cheese-Recipe_header-1200x900

فوائد ساحرة لهذا النوع من الجبن.. بينها إنقاص الوزن

تنذر الكوابيس بانقطاع النفس الانسدادي النومي

الكوابيس دلالة على توقف التنفس أثناء النوم