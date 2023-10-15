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الأحد، 15-10-2023 12:05 م

على عكس الشائع .. 5 فوائد صحية للسمن الطبيعي

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الوكيل الإخباري - على عكس المعتقد الشائع، يعتبر السمن الطبيعي مصدرًا جيدًا للفيتامينات A وD وE وK، بالإضافة إلى أحماض أوميغا-3 وأوميغا-9 الدهنية، وتمنح العناصر الغذائية في السمن قيمة مضافة للنظام غذائي صحي.

وبحسب موقع India Today، يوفر السمن الطبيعي 5 فوائد صحية سحرية كما يلي:

1. يُحسن عملية الهضم
يعد السمن مصدرًا جيدًا لحمض البيوتريك، وهو حمض دهني قصير السلسلة يساعد على تحسين عملية الهضم. يمكن أن يساعد حمض البوتريك أيضًا في تقليل الالتهاب في الأمعاء.

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2. يُعزز المناعة
يحتوي السمن على فيتامينات A وD، والتي تعتبر ضرورية لنظام المناعة الصحي. ويساعد فيتامين A على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى. يساعد فيتامين D على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ على عمله بشكل صحيح.


3. يُعزز صحة القلب
يوفر محتوى السمن من أحماض أوميغا-3 الدهنية فوائد لصحة القلب. يمكن أن تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

4. يُحسن وظائف المخ
يجمع السمن بين أحماض أوميغا-3 وأوميغا-9 بنسب عالية، ومن المعروف أنها أحماض دهنية ضرورية لوظيفة الدماغ، إذ يمكن أن تساعد على تحسين الذاكرة والتعلم والتركيز.


5. يُعزز صحة البشرة
لأنه مصدر جيد للفيتامينات A وE، يعد السمن الطبيعي من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجلد. يساعد فيتامين A على إصلاح خلايا الجلد التالفة وتقليل ظهور التجاعيد، أما فيتامين E فهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من التلف.

 

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