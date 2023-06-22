عند التعرض للشمس .. متى تشير الدوخة لمشكلة خطيرة؟

الوكيل الإخباري- يلاحظ البعض الشعور بالدوخة عقب التعرض لأشعة الشمس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقد يحدث ذلك بشكل عارض للجميع، ولكن في حال تكرار حدوث الأمر في كل مرة يتم التعرض فيها للشمس قد يشير لمشكلة.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب الشعور بالدوخة عند التعرض لأشعة الشمس، وفقًا لموقع "Web md".



أسباب الدوخة عند التعرض للشمس

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-عادةً ما يبرد العرق البشرة، وعند النشاط البدني في الجو الحار، يعمل الجسم على تنظيم درجة حرارته الأساسية، وتحدث الدوخة عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه.



- أثناء ممارسة النشاط البدني، يفقد الجسم السوائل والمعادن من خلال العرق، مما يزيد خطر التعرض للدوخة والشعور بالهبوط وقلة الطاقة بعد التعرض للشمس.



- كبار السن والأطفال الصغار لديهم خطر أكبر للإصابة بالدوخة، نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ولا يستطيع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأطفال دون سن الرابعة تنظيم درجة حرارة أجسامهم بسهولة، وهم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالجفاف.



- النشاط البدني في بيئة حارة ورطبة يعرض لخطر الإصابة بأمراض الحرارة بشكل عام.



- تشمل الآثار الجانبية لبعض الأدوية الموصوفة القيء والإسهال والجفاف، مما قد يؤدي إلى الإنهاك الحراري، حيث تقلل مدرات البول لعلاج قصور القلب من كمية السوائل في الجسم، ويمكن أن تسبب الجفاف، كما يمكن لأدوية العلاج الكيميائي وحاصرات بيتا لخفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب أيضًا أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الحرارة.



- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم خطر أكبر للإجهاد الحراري المسبب للدوخة، وتزيد السمنة وبعض الحالات الصحية، مثل السكري وأمراض القلب، من المخاطر.



متى تشير الدوخة لمشكلة أكثر خطورة؟

قد يترافق مع الدوخة عدد من الأعراض الأخرى عند التعرض لأشعة الشمس، حينها قد يشير الأمر للإصابة بأحد المشكلات الأخرى المتعلقة بالحرارة، والتي قد تستدعي استشارة الطبيب، وتتمثل تلك الأعراض فيما يلي:

- تشوش الرؤية.

- الصداع.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- التعب والضعف.

- الغثيان.

- التعرق الشديد.

- تورم الكاحلين.

- ضعف وسرعة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف.



ماذا تفعل عند التعرض للدوخة بسبب الشمس؟

هناك عدد من النصائح التي قد يساعد القيام بها في علاج مشكلة الدوخة بعد التعرض للشمس وتجنب التعرض للإجهاد الحراري الشديد أو الجفاف وغيرهم من المشكلات الناتجة عن التعرض للشمس، وتتمثل فيما يلي:



- البحث عن مكان ظل والابتعاد فورًا عن أشعة الشمس.

- الجلوس لتجنب التعرض للسقوط والإصابة.

- شرب كميات وفيرة من الماء الفاتر ببطء.

- تناول العصائر التي تمد الجسم بالمعادن والأملاح.

- غسل الوجه بالماء البارد.

- تغير الملابس المتعرقة واستبدالها بأخرى نظيفة، ويفضل أن تكون قطنية ومريحة.

- النوم على الأرض ورفع الساقين للأعلى.

- استشارة الطبيب والذهاب لتلقي الرعاية في حال استمرار الدوخة.



الكونسلتو الطبي

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