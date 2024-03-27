الوكيل الإخباري - قال مركز القولون والمستقيم بمدينة مانهايم بألمانيا إن عوامل ترفع خطر تضخم البواسير، هي الإمساك المتكرر، والضغط الشديد عند التبرز، والجلوس لمدة طويلة، وقلة الحركة، وضعف النسيج الضام الخِلقي، والسِّمنة، والحمل.



وأوضح المركز أن أعراضه تتمثل في الشعور بالضغط ووجود جسم غريب في منطقة الشرج والحكة واحمرار الجلد حولها والتبرز بشكل غير تام.

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ويجب استشارة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أكثر من أسبوعين، خاصةً عند ملاحظة دم في البراز، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج في الوقت المناسب.



علاجات

ويعالج تضخم البواسير بتعديل النظام الغذائي، بالإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات، والفواكه، ومنتجات الحبوب الكاملة، مع شرب السوائل بكثرة، والمواظبة على الرياضة والأنشطة الحركية والعمل على إنقاص الوزن.



ويمكن أيضاً اللجوء إلى مراهم وكريمات وأقماع. وإذا لم تفلح هذه التدابير، يمكن أيضاً اللجوء إلى الجراحة.

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