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الثلاثاء، 27-02-2024 03:15 م

دراسة تحدد مقدار المشي الصحي بعد سن الـ 60

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن مقدار المشي المفيد بعد سن الـ 60 ينبغي ألا يقل عن 3 آلاف خطوة في اليوم.

ووجد فريق البحث أن متوسط 3600 خطوة يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26%.

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ووفق "ساينس دايلي"، شارك في الدراسة 6 آلاف امرأة أعمارهن 63 عاماً أو أكثر، وتمت متابعة البيانات الصحية لهن لمدة 7 سنوات ونصف.


وارتدت المشاركات مقياس التسارع على الورك طوال أيام الأسبوع باستثناء عندما كن في الماء.


وتضمن النشاط البدني الخفيف الذي قمن به الأنشطة اليومية المعتادة مثل الرعاية الذاتية، والأعمال المنزلية، وتقديم الرعاية للآخرين، في حين تضمن النشاط المعتدل إلى القوي المشي بوتيرة طبيعية، أو صعود السلالم، أو القيام بأعمال رعاية الحديقة.


وتعتبر هذه الدراسة فريدة من حيث إنها بحثت في نوعين فرعيين من قصور القلب، ولوحظ وجود نمط مماثل من انخفاض المخاطر مع المزيد من النشاط اليومي الخفيف والمعتدل، وارتفاع المخاطر مع وقت الجلوس لفترة طويلة.


ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بقصور القلب، بما في ذلك فشل القلب، أقل بشكل ملحوظ عند تحقيق حوالي 2500 خطوة في اليوم.


وعند بلوغ 3600 خطوة يومياً كان هناك خطر أقل بنسبة 25-30% للإصابة بقصور القلب وفشل القلب والفشل الكلوي.


وساهم في الدراسة باحثون من جامعات كاليفورنيا، ونورث كارولينا، وستانفورد، وبراون، ومركز فريد هاتشينسون للسرطان.

 

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