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الإثنين، 14-02-2022 04:32 م

عوامل تزيد خطر تلف شبكية العين

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن التنكس البقعي Macular degeneration، ضمور يصيب مركز المجال البصري المعروف بـ "البقعة" بسبب تلف شبكية العين.

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وأوضحت الرابطة أن أسبابه هي الاستعداد الوراثي، والشيخوخ،ة والتدخين. وتشمل عوامل الخطورة الأخرى ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وزيادة مؤشر كتلة الجسم، والتعرض المتكرر لأشعة الشمس دون حماية العين.

كما تعتبر جراحة إزالة المياه البيضاء لعلاج إعتام عدسة العين سبباً آخر للتنكس البقعي في وقت لاحق.



وتتمثل أعراضه في قلة وضوح الرؤية في مجال الرؤية المركزي، وانخفاض رؤية الألوان، واختلاف السطوع، وظهور الخطوط المستقيمة منحنية أو مشوهة.

وفي المرحلة المتأخرة تظهر بقعة فاتحة أو رمادية أو سوداء في مركز مجال الرؤية. وفي الحالات القصوى يصاب المريض بالعمى.


ولا يمكن الشفاء من التنكس البقعي، ولكن يمكن إبطاؤه، ويجب استشارة الطبيب للعلاج في أسرع وقت ممكن، والذي يشمل العلاج بالليزر، والعلاج الضوئي، والعلاج بالأجسام المضادة، والجراحة.


وللوقاية منه على كبار السن الإقلاع عن التدخين والحرص على ضبط مستوى ضغط الدم، والوزن الطبيعي مع فحوصات العين الدورية، وتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل فيتامين B6، و B12، و C، والبيتا كاروتين.

 

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