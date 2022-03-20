عوامل خطر الإصابة بجلطة الرئة بعد الولادة القيصرية

الوكيل الإخباري - الرئة بعد الولادة القيصرية، تزيد فرص الإصابة بجلطات الرئة أثناء الحمل وفقاً للتغيرات الهرمونية التي ترافق حدوثه، كما تزيد فرص الإصابة كذلك بعد الولادة القيصرية، فما هي أسباب جلطة الرئة بعد الولادة القيصرية؟

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وتزيد احتمالات الإصابة بجلطة الرئة بعد الولادة القيصرية، وأيضاً بسبب العوامل التالية:

1 - التدخين.

2 - حمل التوأم ( اثنين أو أكثر).

3 - الحمل المتأخر.

4 - السمنة وزيادة الوزن.

5 - انعدام أو قلة الحركة بعد الولادة.

6 - استخدام الإبر الهرمونية المحفزة للحمل.

7 - وجود تاريخ مرضي عائلي بالإصابة بجلطات دموية أو وجود مرض جيني متعلق بتجلط الدم أو إصابة الشخص نفسه بجلطة من قبل.

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