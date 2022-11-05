فائدة غير متوقعة لقشور الباذنجان

الوكيل الإخباري-نصحت دراسة طبية حديثة بعدم رمي قشور الباذنجان عند طهو هذا النوع من الخضراوات،لأن ذلك يعني خسارة العديد من الفوائد الصحية.

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ويعد الباذنجان مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة فهو يدعم صحة القلب والوظائف الإدراكية وصحة العيون ويحافظ على الوزن ويقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان. ولكن دراسات عدة حذرت من براعم الباذنجان الخضراء التي تحتوي على مادة «السولانين» السامة.



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «أدفانسز نيتوريشن»، فإن قشور الباذنجان، غنية بالألياف المفيدة. كما تحتوي على كميات عالية من مركبي «الناسونين» و«الأنثوسيانين»، التي تساعد الجسم على التخلص من السموم، وتمنع الالتهابات العصبية، وتساعد في تدفق الدم، وتحمي أغشية الخلايا في الدماغ، وفق ما ذكر موقع «ميديكال نيوز توداي».

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