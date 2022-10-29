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السبت، 29-10-2022 02:40 م

ما أهمية القرفة في الوقاية من الامراض المزمنة ؟

طريقة_طحن_القرفة


الوكيل الإخباري-قد تكون القرفة أقدم التوابل استخداماً في العالم. وقد أكد العلم فوائد صحية عديدة مرتبطة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

وتمتاز القرفة بأنها غنية بمضادات الأكسدة، خاصة البوليفينول، التي تحمي أنسجة الجسم من الإجهاد التأكسدي والأمراض المرتبطة به كالسرطان وأمراض القلب التاجية والالتهابات.

وقد تم ربط القرفة بخفض ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكولسترول وسكر الدم لدى المصابين بأمراض التمثيل الغذائي.

وتساعد غرامات قليلة من القرفة على تحسين حساسية الأنسولين، كما بينت الدراسات، وبالتالي خفض مستوى الجلوكوز بالدم.

وأظهرت دراسة أجريت على الفئران أن بعض المركبات الموجودة في القرفة توفر حماية من الأمراض التنكسية العصبية بسبب تأثيرها على بروتين "تاو" الذي يرتبط بمرضي الزهايمر والشلل الرعاش.

وتحتوي القرفة على عناصر تعمل كمضادات طبيعية للالتهابات، ويُنصح بتناولها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

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