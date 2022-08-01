فاكهة تخفض السكر بالدم بنسبة 35%

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة طبية حديثة، أن عصير التوت البري الأزرق يخفض نسبة السكر في الدم بحوالي 35% ما يمنع المضاعفات الخطيرة لدى مرضى السكري.

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ولفتت الدراسة التي نشرتها المجلة الدولية للسمنة في كندا، إلى أن هذا العصير يخفض نسبة السكر لدى مرضى السكري"فئة-2" الذي ينتج عن خلل في طريقة إنتاج الجسم للأنسولين.

كما أوضحت أن الدور الأساسي للأنسولين يتمثل في تنظيم نسبة السكر في الدم، وأنه في غياب الأدوية المناسبة يمكن أن يرتفع السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.

وحددت الدراسة عددًا من العناصر الغذائية التي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم، مشيرة إلى أنها استندت إلى تجربة على الفئران وشملت عصير التوت البري الأزرق.



وقالت الدراسة: "أظهر العصير المستخرج من التوت الأزرق في أمريكا الشمالية، المحول حيويًا مع البكتيريا من قشرة الفاكهة، إمكانات قوية كعامل مضاد للسمنة ومضاد لمرض السكري ما يدل على انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم بنسبة 35%".



وأوضح مؤلف الدراسة، الدكتور بيير حداد، أستاذ علم العقاقير في كلية الطب بجامعة مونتريال الكندية: "تُظهر نتائج هذه الدراسة بوضوح أن عصير التوت المتحول حيويا له إمكانات قوية لمكافحة السمنة والسكري.. كما يمثل عصير العنب المتحول حيويًا عاملًا علاجيًا جديدًا؛ لأنه يمنع ارتفاع السكر في الدم لدى الفئران المصابة بداء السكري، ويمكن أن يحمي الفئران الصغيرة في مرحلة ما قبل السكري من الإصابة بالسمنة ومرض السكري".

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