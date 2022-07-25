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الإثنين، 25-07-2022 06:22 ص

لا تهمل عينيك تفادياً للإصابة بهذه الأمراض

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة طبية حديثة، أن إهمال العينين قد يتسبب بأمراض خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، ومرض السكري.

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وذكرت الدراسة التي نشرها موقع "ساينس أليرت" أن طبيب العيون الخاص بك قد يكون قادرا على إنقاذك مبكرا من الإصابة بارتفاع ضغط الدم وذلك من خلال فحص العين بالمجهر أو التقاط صورة للشبكية، وهو ما يجعله قادرا على رؤية العديد من أجزاء العين المختلفة، بما في ذلك الأوعية الدموية الصغيرة.


ووفق الدراسة، تعد الأوعية الدموية في العين حساسة للغاية وتتحكم في ضغط الدم، وقد تتضرر نتيجة لارتفاعه، ما قد يؤدي إلى رؤية ضبابية، كما يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تراكم السوائل تحت شبكية العين، الأمر الذي قد يؤثر أيضا على صحة العين.


ويستطيع أخصائي البصريات قياس قطر الأوعية الدموية لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وإذا التقط الطبيب صورة لشبكية العين، ستظهر علامات ارتفاع ضغط الدم في المناطق الحمراء من خلال نزيف بسيط في العين،وتتسبب التغيرات في الأوعية الدموية بأمراض أخرى مثل مرض السكري، فإن أي تغييرات تحتاج إلى استشارة طبيب عام أو اللجوء لمراقبة ضغط الدم في المنزل. بحسب موقع "ساينس أليرت".


وأظهرت إحصائيات أن 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لكن نصف هؤلاء فقط على علم بذلك، نظرا للأعراض التحذيرية القليلة المرتبطة بالمرض والتي يصعب تمييزها، وهو ما جعل كثيرين يطلقون عليه "القاتل الصامت".


ويكون ضغط الدم نتيجة لسنوات عديدة من اتباع أسلوب حياة غير صحي، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والإفراط في استهلاك الكحوليات، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، فضلا عن التسبب في مشاكل بالعين، وهنا تكمن أهمية المواظبة على الفحص الدوري.

 

البيان


 




 

 


 

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