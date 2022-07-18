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الإثنين، 18-07-2022 12:49 م

دراسة توضح فائدة عصير الرمان لمرضى السكري

فوائد_الرمان_لمرضى_السكر


الوكيل الإخباري - يعد مرض السكري من النوع الثاني، النوع الأكثر شيوعاً في العالم مقارنة بالسكري من النوع الأول، وترتفع أعداد الإصابة به سنوياً، وهو مرض مزمن لا يمكن الشفاء منه، بل ينبغي التعايش معه ومنع مضاعفاته من الحدوث باكراً.

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ومرض السكري من النوع الثاني يمكن التحكم به من خلال تنظيم النمط الغذائي، ومن ذلك بحثت كثير من الدراسات الطبية عن الأغذية التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم، للمساعدة في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني.


ونتج عن تلك الدراسات مجموعة من الأغذية التي تحقق ذلك، آخرها ما جاء في الدراسة التالية.

 

عصير الرمان ومرض السكري من النوع الثاني

 

جاء في تقرير نشره موقع "إكسبرس" أن عصير الرمان مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني، بناء لنتائج دراسة بحثت في آثار تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات على مستويات السكر في الدم.


وجنّد الباحثون 21 فرداً يتمتعون بوزن صحي وطبيعي، وتم إخبارهم بشكل عشوائي بشرب الماء وعصير الرمان ومشروب قائم على الماء لمطابقة محتوى السكر في عصير الرمان.


وحقق عصير الرمان نتائج واعدة، وفق البحث الذي نُشر في مجلة Current Developments in Nutrition،وتعرَض المشاركون الذين يعانون من انخفاض الأنسولين في الدم أثناء الصيام لانخفاض كبير في غلوكوز الدم لديهم خلال15 دقيقة بعد تناول عصير الرمان.


فيما خلص البحث إلى أن النتائج التي توصل إليها الباحثون، تشير إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان من المحتمل أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز لدى البشر.

 

هي 

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