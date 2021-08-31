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الثلاثاء، 31-08-2021 04:00 م

فوائد البحر للمراة الحامل

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الوكيل الإخباري - نشعر جميعًا بالمتعة على شاطئ البحر، وللحامل فإن الأمواج المتتابعة، والشمس الساطعة، والطقس الدافئ يساعدها كثيرًا على الإحساس بالهدوء والاسترخاء المطلوبين كثيرًا للحامل التي تعاني من التغيرات البدنية والهرمونية أثناء الحمل والتي قد تسبب لها التوتر والضيق النفسي.

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ولكن هناك مخاطر أيضًا لذهاب الحامل للشاطئ مثل تعرضها إلى:

1 - الجفاف، فالحامل معرضة أكثر له لاحتياجها للماء أكثر من غيرها، وقد يزداد خطر الجفاف عند ذهابها للشاطئ بسبب تعرقها الغزير وعدم تعويضها للمفقود من الماء، لذا لا بدّ أن تشرب الحامل ما يكفيها من الماء.

2 - حروق الشمس، بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية القوية عند التعرض للكثير لها، ممّا قد يقلل مخزون حمض الفوليك في جسم الحامل، وهذا قد يضر بتطور الجنين وصحة الحامل.

3 - الإجهاد، بسبب الحركة في الرمال، وحزم الأمتعة، والذهاب والعودة من الشاطئ عدة مرات، والحامل تتعب بسرعة مما يؤثر على صحتها وصحة جنينها أيضًا.

4 - الإجهاد الحراري أو فرط الحرارة، بسبب زيادة حرارة الجسم عن الطبيعي نتيجةً للتعرض المستمر للشمس، والطقس الحار، وفي الثلث الأول من الحمل قد يؤدي فرط الحرارة الشديد لإنهاء الحمل، لذا ينبغي للحامل معرفة الأعراض المنذرة بحدوث الإجهاض.

 

هل تؤثر السباحة على الحامل والجنين؟

1 - تعزيز اللياقة البدنية وصحة القلب مع عدم إجهاد الجسم، فوزن الحامل ينقص في الماء بمقدار العشر عن وزنه على اليابسة، مما يشعرها بالخفة، ويمكن لقضاء 30 دقيقة في السباحة تعزيز اللياقة البدنية دون إجهاد العضلات والمفاصل للحامل.

2 - تخفيف تورم الكاحل والقدم وألمهما، فغمر الأطراف في الماء يُنشّط الدورة الدموية، ويساعد في إرجاع السوائل من الأنسجة للأوردة، مما ينشط الدورة الدموية ويمنع تراكم السوائل في الأطراف السفلى.

3 - تخفيف ألم عرق النسا الناتج من الحمل بسبب تخفيف ضغط الجنين على العصب الوركي.

4 - تقليل الغثيان الصباحي، فالماء البارد يقلل عند العديد من الحوامل الإحساس بالغثيان والقيء المرتبط بالحمل.

5 - زيادة قدرة التحمل والحفاظ على قوة العضلات مما يحسن تجربة الولادة.

6- الإفادة المحتملة للجهاز العصبي للجنين، فبحسب دراسة علمية أجريت على فئران التجارب فسباحة الأم عززت من تطور مخ الجنين.

7- الحصول على نوم أفضل كمعظم التمارين الهوائية التي يتحسّن النوم بعد ممارستها.

 

المصدر - سوبر ماما 

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