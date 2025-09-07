اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

الأحد 2025-09-07 11:08 ص
 

الأحد، 07-09-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-    أقرّ المؤتمر العام غير العادي لحزب "تقدّم"، خلال اجتماعه امس السبت في مركز الحسين الثقافي بعمان، الاندماج مع حزب "إرادة" تحت اسم حزب جديد هو "مبادرة"، بعد اكتمال النصاب بنسبة 83 بالمئة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

 جاء ذلك بحسب بيان للحزب، بعد تصويت الهيئة العامة بالموافقة، وفقًا لأحكام النظام الأساسي، واعتماد مسودة النظام الأساسي للحزب الجديد واتفاقية الاندماج، إيذانًا بمرحلة جديدة في مسيرة العمل الحزبي الأردني وتعزيز المشاركة البرامجية والوطنية.

 

‏‏وقال أمين عام حزب "تقدّم" المهندس أحمد الطراونة، إن تشكيل حزب "مبادرة" يمثل محطة مهمة في التجربة الحزبية الأردنية، ويؤكد أن العمل السياسي المبني على الوحدة والبرامجية هو السبيل الأمثل لخدمة الوطن والمواطن، مضيفًا أن الحزب الجديد سيفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب والكوادر الوطنية للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. ‏

 

وأشار الطراونة إلى أن "مبادرة" سيولي أهمية خاصة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية القابلة للتطبيق، وتمكين المرأة من الحضور الفاعل في العمل السياسي، ليكون الحزب معبرا عن مختلف فئات المجتمع، ومواكبا لتحديات المرحلة الراهنة.

 
 
