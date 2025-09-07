أنغام تعود للأضواء بعد رحلة علاجية صعبة.. أول ظهور مع إلهام شاهين - صور

الوكيل الإخباري- بعد رحلة علاجية في ألمانيا خضعت خلالها لعملية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، ظهرت أنغام في أول إطلالة لها بعد العودة، برفقة إلهام شاهين على شاطئ الساحل الشمالي .



إلهام شاركت الصور التي جمعتها بكل من ليلى علوي وإيناس الدغيدي، لتكون هذه أول لحظة توثّق تواجد أنغام بين صديقاتها بعد فترة علاج صعبة.



إلهام شاهين: كلنا بنحبك يا أنغام يا أغلى الغاليين

إلهام شاركت الصور عبر إنستغرام، موجهة رسالة دعم لصديقتها أنغام قالت فيها: "كلنا بنحبك يا أنغام يا أغلى الغاليين.. ربنا يحميكي من كل شر ويبارك لك.. ودايمًا في خير وأحسن صحة وأكبر نجاح".

أنغام تستعد لعودة قوية بعد رحلة علاجية صعبة

ويأتي هذا الظهور قبل استعداد أنغام لإحياء أولى حفلاتها بعد التعافي، والمقرر إقامتها في 23 سبتمبر المقبل على مسرح رويال ألبرت هول في لندن. ووصف منظمو الحفل هذه الأمسية بأنها "عودة قوية لأنغام بعد رحلة علاجية صعبة، في ليلة موسيقية استثنائية ستبقى في ذاكرة جمهورها ومحبيها طويلاً."



