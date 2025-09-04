الخميس 2025-09-04 12:17 م
 

مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

الوكيل الإخباري-   تُستخدم مادة TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide)، أو ثلاثي ميثيل بنزويل ديفينيل فوسفين أكسيد، كمحفز ضوئي رئيسي في طلاء الأظافر من نوع الجل، حيث تُسرّع من عملية التصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV) أو الضوء المرئي (LED)، مما يمنح الأظافر لمعانًا وثباتًا يدومان لفترة طويلة.

⚠️ ما مخاطر مادة TPO في المناكير الجل؟
رغم فعاليتها التجميلية، إلا أن الدراسات أظهرت أن TPO قد تحمل مخاطر صحية خطيرة، أبرزها:
تأثيرات سامة على الجهاز التناسلي: أظهرت التجارب على الحيوانات أن التعرض لهذه المادة يمكن أن يؤدي إلى اختلالات هرمونية ومشاكل في الخصوبة.


تحسس الجلد: قد تسبب تفاعلات تحسسية عند ملامستها المباشرة للجلد لدى بعض الأشخاص.
تصنيف CMR أوروبي: تم تصنيف TPO ضمن المواد المسرطنة أو المطفرِة أو السامة للتكاثر (CMR)، مما يعكس مستوى القلق العالي من آثارها المحتملة على صحة الإنسان.


🚫 حظر TPO في الاتحاد الأوروبي
بموجب اللائحة الأوروبية رقم 877/2025، سيتم حظر استخدام TPO في جميع مستحضرات التجميل، بما في ذلك طلاء الأظافر الجل، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.
هذا القرار جاء بعد مراجعة علمية دقيقة أكدت المخاطر المرتبطة بالتعرض المستمر لهذه المادة، خصوصًا في منتجات العناية الشخصية.

✅ نصائح هامة للمستهلكين:
تحققي من مكونات طلاء الأظافر قبل شرائه، وتجنبي المنتجات التي تحتوي على TPO.
اختاري بدائل آمنة تحتوي على محفزات ضوئية غير مصنفة كمسرطنة أو ضارة بالصحة.
في حال الشك، استشيري خبيرة تجميل موثوقة أو مختصة بالعناية الشخصية قبل استخدام المنتج.
حماية صحتك تبدأ بالوعي بالمكونات التي تضعينها على جسدك، حتى لو كانت في منتج صغير مثل طلاء الأظافر

 

