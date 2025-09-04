احذرها.. عادة خاطئة بعد الرياضة تُسبب التهابات وحب الشباب

أبرز الأضرار:
تهيّج الجلد والتهاب بصيلات الشعر
زيادة احتمالية الإصابة بعدوى جلدية
تفاقم مشاكل حب الشباب، خاصة مع الشعر الكثيف أو اللحية
متى يجب الاستحمام؟
يفضل الاستحمام خلال 30 دقيقة من انتهاء التمرين لتفادي تراكم البكتيريا.
نصائح:
استخدم غسولًا لطيفًا ومتوازن الحموضة
لأصحاب البشرة المعرضة للحبوب، ينصح بمنتجات تحتوي على حمض الساليسيليك أو الجليكوليك أو النياسيناميد
إحصائية:
استطلاع بريطاني كشف أن 73% من ممارسي الرياضة في المنزل يؤجلون الاستحمام، ما يرفع خطر التهيج والعدوى
-
