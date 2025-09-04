5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

الوكيل الإخباري- حذّرت اختصاصية التغذية العلاجية زهراء محسن من ممارسات يومية يقوم بها كثيرون بعد تناول الطعام مباشرة، تؤثر سلبًا على الهضم والصحة العامة.

اضافة اعلان



أبرز هذه العادات:

النوم بعد الأكل مباشرة

يبطئ الهضم، يرفع احتمالية الارتجاع المريئي، ويقلل حساسية الخلايا للأنسولين، ما يزيد تراكم الدهون ومخاطر الأمراض المزمنة.

🔸 النصيحة: تناول وجبة متوازنة، وامشِ قليلاً بعد الأكل، واشرب شاي القرفة لدعم توازن سكر الدم.



ممارسة الرياضة مباشرة بعد الأكل

قد تسبب التعب وتقلل الأداء.

🔸 النصيحة: انتظر ساعتين على الأقل بعد الوجبة قبل التمرين.



الاستحمام بعد الأكل مباشرة

الماء الساخن قد يحوّل تدفق الدم من المعدة إلى الجلد، مسببًا نفخة أو غثيانًا.

🔸 النصيحة: انتظر نحو ساعة قبل الاستحمام.



شرب القهوة بعد الأكل

قد تعيق امتصاص الكالسيوم والحديد وتزيد الحموضة.

🔸 النصيحة: اشرب القهوة في الصباح أو قبل التمرين، مع كوب ماء ووجبة خفيفة.



التدخين بعد الأكل

يضر الجهاز الهضمي ويرفع خطر قرحة المعدة.



📌 الرسالة الأساسية: راقب عاداتك بعد الأكل لتتفادى مشاكل صحية قد تتراكم بمرور الوقت.