5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

أبرز هذه العادات:
النوم بعد الأكل مباشرة
يبطئ الهضم، يرفع احتمالية الارتجاع المريئي، ويقلل حساسية الخلايا للأنسولين، ما يزيد تراكم الدهون ومخاطر الأمراض المزمنة.
🔸 النصيحة: تناول وجبة متوازنة، وامشِ قليلاً بعد الأكل، واشرب شاي القرفة لدعم توازن سكر الدم.
ممارسة الرياضة مباشرة بعد الأكل
قد تسبب التعب وتقلل الأداء.
🔸 النصيحة: انتظر ساعتين على الأقل بعد الوجبة قبل التمرين.
الاستحمام بعد الأكل مباشرة
الماء الساخن قد يحوّل تدفق الدم من المعدة إلى الجلد، مسببًا نفخة أو غثيانًا.
🔸 النصيحة: انتظر نحو ساعة قبل الاستحمام.
شرب القهوة بعد الأكل
قد تعيق امتصاص الكالسيوم والحديد وتزيد الحموضة.
🔸 النصيحة: اشرب القهوة في الصباح أو قبل التمرين، مع كوب ماء ووجبة خفيفة.
التدخين بعد الأكل
يضر الجهاز الهضمي ويرفع خطر قرحة المعدة.
📌 الرسالة الأساسية: راقب عاداتك بعد الأكل لتتفادى مشاكل صحية قد تتراكم بمرور الوقت.
