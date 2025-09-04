الخميس 2025-09-04 03:03 م
 

مركب نباتي شهير يقوّي المناعة ويساعد في مكافحة السرطان

5
تعبيرية
 
الخميس، 04-09-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة جديدة من جامعة شيكاغو أن مركب الزياكسانثين (Zeaxanthin)، المعروف بفوائده في دعم صحة العين، قد يمتلك أيضًا خصائص مناعية قوية تعزز قدرة الجسم على مكافحة السرطان.

اضافة اعلان


وبحسب ما نشره موقع Medical Xpress، أظهرت الدراسة أن الزياكسانثين يعزز نشاط الخلايا التائية من نوع CD8+، وهي الخلايا المسؤولة عن تدمير الخلايا السرطانية، ما يجعله مرشحًا واعدًا كعلاج مساعد ضمن خطط العلاج المناعي.


نتائج مشجعة في التجارب الحيوانية
في تجارب أُجريت على الفئران، ساهمت المكملات الغذائية المحتوية على الزياكسانثين في إبطاء نمو الأورام، فيما أظهرت نتائج أقوى عند دمجه مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية، وهي أدوية حديثة أحدثت ثورة في علاج أنواع معينة من السرطان.


متوفر وآمن
الزياكسانثين يُباع كمكمّل غذائي بدون وصفة طبية لدعم البصر، ويوجد طبيعيًا في الخضراوات مثل الفلفل البرتقالي، السبانخ، والكرنب. ويُعد من المركبات غير المكلفة، متوفرة على نطاق واسع، مع سجل أمان معروف، ما يجعله خيارًا قابلًا للتجربة في العلاجات المستقبلية للسرطان.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

عربي ودولي الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

رلالرلا

منوعات تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة

عربي ودولي البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

الكرك

أخبار محلية الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

لار

تكنولوجيا يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي

فلسطين الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

ىىىى

تكنولوجيا قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر

مراد نورتلو

عربي ودولي سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة