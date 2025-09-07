انفجار غاز قوي غرب طهران يوقع 14 إصابة ويدمر 7 مبان سكنية

وقامت فرق الإطفاء والهلال الأحمر والإسعاف بالانتشار في موقع الحادث لإجراء عمليات الإنقاذ والإغاثة، التي لا تزال مستمرة.
وقد نُقل ستة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين عُولج الباقون ميدانيًا على الفور في موقع الحادث.
وتسبّب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المنازل، مع انهيار بعض الأجزاء من الأبنية، لكن حتى الآن لم تُسجَّل أي وفيات في الحادث.
