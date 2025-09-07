الأحد 2025-09-07 11:08 ص
 

انفجار غاز قوي غرب طهران يوقع 14 إصابة ويدمر 7 مبان سكنية

جانب من أضرار الانفجار
جانب من أضرار الانفجار في طهران
 
الأحد، 07-09-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري- وقع انفجار غاز قوي في منطقة سراسياب بمدينة ملارد غرب طهران، أسفر عن إصابة 14 شخصًا وتدمير 7 مبانٍ سكنية بشكل جزئي أو كلي.

وقامت فرق الإطفاء والهلال الأحمر والإسعاف بالانتشار في موقع الحادث لإجراء عمليات الإنقاذ والإغاثة، التي لا تزال مستمرة.

وقد نُقل ستة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين عُولج الباقون ميدانيًا على الفور في موقع الحادث.

وتسبّب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المنازل، مع انهيار بعض الأجزاء من الأبنية، لكن حتى الآن لم تُسجَّل أي وفيات في الحادث.

 
 
