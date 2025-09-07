انفجار غاز قوي غرب طهران يوقع 14 إصابة ويدمر 7 مبان سكنية

الوكيل الإخباري- وقع انفجار غاز قوي في منطقة سراسياب بمدينة ملارد غرب طهران، أسفر عن إصابة 14 شخصًا وتدمير 7 مبانٍ سكنية بشكل جزئي أو كلي.

