الوكيل الإخباري - فوائد التوت لصحة المرأة، هي مجموعة من الفوائد المهمة التي تتحقق بفضل احتواء التوت بأنواعه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للمرأة، والتي تساهم في تحسين صحتها ووقايتها من الأمراض، وتلك الفوائد وردت في موقع "ويب طب"، نوردها في التالي.





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1 - المرأة أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالتهاب المسالك البولية، وتناول التوت يقي من ذلك لاحتوائه على مضادات الإلتهاب.

2 - المرأة أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الهرمونات التي تؤثر على الصحة العامة لديها وترفع من خطر الإصابة ببعض الأمراض، إلا أن تناول التوت يمكن أن يساعد في ضبط مستويات الهرمونات.

3 - المرأة معرضة في فترات عدة من حياتها إلى الإصابة بفقر الدم، والتوت غني بالمعادن التي تقوي الدم.

4 - يساعد التوت النساء في الحفاظ على صحة العظام، ويمنع الإصابة بهشاشة العظام الذي هو من الأمراض الشائعة لدى النساء، وذلك لأن التوت يحتوي على عناصر مهمة لصحة العظام وهي: الفسفور، والمنغنيز، والزنك، والكالسيوم، وفيتامين ك.

5 - النساء هن الأكثر اهتماماً بصحة البشرة والجلد لديهن، ويمكن أن يساعد التوت في ذلك كونه غني بفيتامين ج والكولاجين.

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