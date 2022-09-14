فوائد الجمبري على صحة الجسم

الوكيل الإخباري - الجمبري من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرون ، حيث يتيمز بمذاقه الطيب وشكله المبهج ، كما يحتوي الجمبري على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.
وحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن للجمبري فوائد عديدة أبرزها:
-يمكنه تعزيز فقدان الوزن
- خصائص مكافحة الشيخوخة
-قد يمنع تساقط الشعر
-قد يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية
-يمكنه تحسين صحة العظام
-قد يحسن صحة الدماغ
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