فوائد الجمبري على صحة الجسم

الوكيل الإخباري - الجمبري من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرون ، حيث يتيمز بمذاقه الطيب وشكله المبهج ، كما يحتوي الجمبري على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.

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وحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن للجمبري فوائد عديدة أبرزها:

-يمكنه تعزيز فقدان الوزن

- خصائص مكافحة الشيخوخة

-قد يمنع تساقط الشعر

-قد يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

-يمكنه تحسين صحة العظام

-قد يحسن صحة الدماغ

اليوم السابع