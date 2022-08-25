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الخميس، 25-08-2022 12:09 م

فوائد بذور دوار الشمس للمرأة الحامل

فوائد-بذور-دوار-الشمس-للحامل-1


الوكيل الإخباري - بذور دوار الشمس والذي له الكثير من الفوائد والمميزات الرائعة التي بدورها تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المختلفة، وهذا يرجع لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن ودهون صحية.

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ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ومنها الحديد، حمض الفوليك، فيتامين هـ، فيتامين ب6، الماغنسيوم، النحاس، الزنك، السيلينيوم، البروتين، والكربوهيدرات مما يجعله مفيدا للصحة بشكل عام. 

 

فوائد بذور دوار الشمس للحامل


- يحتوي على الفيتامينات الضرورية لصحة الحامل من فيتامينات ومعادن مختلفة ومضادات أكسدة ودهون غير مشبعة والتي تعزز صحة الحامل.
- البوتاسيوم الموجود في اللب السوري يساعد على التقليل من ارتفاع ضغط الدم الذي قد تعاني منه الحامل خلال فترة الحمل.
- حمض الفوليك الموجود في اللب السوري له دور مميز في حماية الجنين من التعرض إلى بعض المشكلات مثل اضطرابات النمو.
- يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين للجنين، مما يحميه من التعرض إلى التشوهات الخلقية.
- المساعدة في تكوين عظام الجنين حيث إنه يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم.
- المساعدة في تقوية مناعة الأم والجنين، حيث إنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي لها دور في تعزيز الجهاز المناعي.

 

العين الإخبارية 

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