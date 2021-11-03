فوائد الحمص لصحة القلب والأوعية الدموية

الوكيل الإخباري - الحمص من البقوليات التي يتم تناولها بشكل كبير في مناطق البحر الأبيض المتوسط والتي بدأت تنتشر في أنحاء عديدة من العالم.

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يعتبر الحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، فهو غنيًا بالألياف الغذائية، ويعزز العبور المعوي، كما يزيد من الشعور بالشبع، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات التي تعاني من فرط كوليسترول الدم (مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم) أن تناول نظام غذائي يحتوي على الحمص لمدة 16 يومًا أدى إلى انخفاض في مستويات الدم من كوليسترول الكلي والكوليسترول الضارّ، مقارنة بمجموعة التحكم.

يعتقد هؤلاء الباحثون أن الحمص قد يكون أحد الأطعمة الموصى بها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. تذكري أيضًا أن استهلاك البقوليات بشكل عام يجلب فوائد للقلب والأوعية الدموية.

المصدر - سيدتي