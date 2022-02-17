فوائد السباحة في المياه الثلجية

الوكيل الإخباري - قال البروفيسور هانس كريستيان جونغا إن للسباحة في المياه الثلجية العديد من الفوائد الصحية للجسد والنفس، ولكنها لا تخلو من المخاطر.

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وأوضح اختصاصي طب الفضاء والبيئات المتطرفة قس مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن السباحة في المياه الثلجية دقائق تقوي جهاز المناعة والنسيج الضام، وتنشط الجهاز القلبي الوعائي، وتساعدة على حرق الدهون، وزيادة قوة تحمل الجسم، وتحارب التوتر النفسي والضغط العصبي، وتسهم في الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية.

وأضاف أنها تتطلب التمتع بصحة جيدة، لذلك تعد غير مناسبة لمن يعانون الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.





وشدد جونغا على أهمية تهيئة الجسد قبل السباحة في المياه الثلجية لتجنب المخاطر المحتملة، والتي تمتد من الخدر، والألم مروراً بمشاكل الدورة الدموية، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وصولاً إلى الإصابة بصدمة برد تهدد الحياة.





ولهذا يجب البدء بدش بارد، مع تغطية الرأس واليدين والقدمين أثناء السباحة لأن الجسم يفقد الحرارة بسرعة فيها، والخروج من المياه فور ملاحظة بعض الأعراض مثل صعوبة التنفس، واضطراب معدل ضربات القلب.

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