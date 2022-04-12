الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

احباط تهريب 238 كغم من المخدرات بمركز جمرك جابر

مهيدات: إتلاف 10 أطنان من الحلويات خلال الأسبوع الأول من رمضان

الصناعة والتجارة: سقف سعري جديد لأي سعلة ترتفع أسعارها بدون مبرر

بعد حادثة مصنعي إربد والمفرق .. العمل مستمرة بتكثيف الرقابة على المنشآت

اصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز الـ500 مليون

الصين ثاني أكبر شريك تجاري للأردن من حيث السلع

هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

تعرّف على السقوف السعرية المُحددة للدواجن والزيوت والخضار

الغذاء والدواء تحذر ربات البيوت خلال فك تجميد المجمدات

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

الثلاثاء، 12-04-2022 12:29 م

فوائد الشاي بالليمون على الصحة بعد الفطور في رمضان

2019_7_15_14_58_39_922


الوكيل الإخباري - ما هي فوائد الشاي بالليمون بعد الفطور في رمضان 2022، يحتاج الصائمون بعد الإنتهاء من وجبة الإفطار لتناول بعض المشروبات التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز عمل الجهاز الهضمي، فضلاً عن تزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للحفاظ على صحة وسلامة أعضائه.

اضافة اعلان

 

لذا فإن اختيار المشروبات الدافئة والساخنة، وليس الباردة، بعد وجبة الإفطار يسهم بشكل كبير في تبديد هذه المشاكل الصحية والتخلص من الأعراض المزعجة، ومنها الشاي بالليمون الذي نتعرف سوياً اليوم على فوائد تناوله بعد الفطور.

فضلاً عن الماء العادي وليس البارد أو المثلج، يأتي الشاي بالليمون ضمن المشروبات التي ينصح خبراء الصحة بتناولها بعد الفطور في رمضان، لكن ليس مباشرة وإنما بعد فترة من موعد الأكل كي لا تتسبب هذه المشروبات بمضاعفات وإزعاج للمعدة.


وتبرز أهمية الشاي بالليمون بعد الفطور في رمضان بفضل خصائصه الصحية التي تنعكس بالإيجاب ليس فقط على صحة ومناعة الجسم، وإنما أيضاً على تعزيز جمال الوجه والشعر.


فالشاي بالليمون غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها عناصر تسهم في تدعيم الصحة والوقاية من الأمراض. ويساعد الليمون بشكل خاص في تقوية المناعة وتعزيز صحة القلب والدماغ، فضلاً عن دوره الأساسي في الحيلولة دون الإصابة بمرض فقر الدم وتقليل خطر أمراض السرطان.


وإضافة إلى فيتامين سي الموجود بكثرة في الليمون، فإن هذه الفاكهة الحمضية غنية أيضاً بمعادن الفوسفور والبوتاسيوم وحمض الفوليك واللوتين والحديد وحامض الستريك والفلافونويد والمغنيسيوم والعفص والنحاس، وكلها عناصر فعالة وضرورية لعمل أعضاء وأجهزة الجسم بشكل صحي.

 

تساعد مكونات الشاي بالليمون الفريدة على تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات والجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض والوقاية من العدوى، والتخلص من الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة والسرطان وأمراض الدماغ بفضل محتوى الليمون من مركبات الفلافونويد وهي مواد مضادة للأكسدة.

 

كما يساهم شرب الشاي بالليمون بعد الفطور في رمضان، في ضبط ضغط الدم، وخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري في المستقبل. إضافة إلى خاصية تحسين صحة الفم والأسنان واللثة وتقليل الدهون ومستويات الكوليسترول الضار.


هي

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حلويات-رمضان-للحامل

مخاطر تناول حلويات رمضان للحامل

6cda1eef-556e-484c-8d5a-da91d155fb64

الصحة العالمية .. بيان هام للوقاية من سرطان عنق الرحم

ضيق التنفس من اعراض قصور القلب

هل يمكن لمريضات قصور القلب الصيام في رمضان

عضلات ٣

طرق علمية لخسارة الوزن مع الاحتفاظ بكتلة العضلات

201906160230273027

كيف يتغير الإبصار مع التقدم في العمر؟

د

المكياج والعطر في رمضان.. هل يفسدان الصيام؟

أخبار متعلقة
1ee6ed3e-5f2f-4ede-9442-95ae4679073e

تجنب هذه الأكلات على السحور

tbl_articles_article_10009_51908c3e21b-bb87-45aa-b5ff-9a865ccc6ec5

متى تصوم الحامل في رمضان

فوائد الكركديه قبل الوجبات الرمضانية لتخسيس الوزن

فوائد الكركدية لإنقاص الوزن في رمضان

cc3078ff-eafe-4900-8e65-14ed9a09791c

نصائح سريعة لحماية مرضى القلب في رمضان

arabiaweather-altibbi_0

كيف تتجنب مشاكل النوم في شهر رمضان؟

127-191357-exercises-help-digestion-ramadan-2021_700x400

ممارسة التمارين الرياضية خلال رمضان دون مضاعفات صحية