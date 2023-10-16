فوائد العلاج المائي.. متى تحتاج إليه؟

الوكيل الإخباري - العلاج المائي هو أحد أنواع العلاجات التي تستخدم في السيطرة على الكثير من الأمراض بما في ذلك آلام المفاصل وإجهاد العضلات، وبالتالي فهو الأفضل بشكل كبير.

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ما هو العلاج المائي؟

عادًة ما يستخدم العلاج المائي سواء الساخن أو البارد مع اختلاف ضغط الماء في علاج الكثير من الأمراض فهو أحد العلاجات المؤقتة لأمراض الجلد بما في ذلك الحروق والقرح أو التهاب المفاصل وآلام العضلات، كما يمكن استخدام هذا العلاج في المنزل تحت تعليمات الطبيب المختص.



فوائد العلاج المائي



1- تخفيف الألم

أثبتت نتائج بعض الأبحاث، أن العلاج بالماء الدافئ له تأثير واضح في تخفيف الألم خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة في الجهاز العضلي الهيكلي والأنسجة الضامة، وذلك عن طريق تخفيف الألم وراحة العضلات وزيادة تدفق الدم.



2- تحسين الصحة النفسية

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن العلاج المائي يساهم في تحسين الصحة العقلية لدى الكثير من الأشخاص فهو يعمل بشكل كبير على تقليل الشعور بالقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من العلاج يحسن الحالة المزاجية ويخفف من التوتر.



3- الحد من أعراض التهاب المفاصل

يعمل العلاج المائي على تخفيف أنواع التهاب المفاصل فهو من أفضل العلاجات للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة وتخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي كما يساعد في تحسين فاعلية الأدوية الخاصة بأمراض المفاصل.



4- التعافي من التمارين

من الضروري أن يستخدم الرياضيون العلاج المائي سواء الدافئ أو البارد وذلك للتعافي بعد ممارسة التمارين الشاقة بالإضافة إلى تجنب آلام العضلات المصاحبة لممارسة التمارين، لذلك يجب الحرص على استعمال الماء بعد الرياضة.



5- الحمل

يمكن أن يساعد العلاج المائي في تخفيف الآلام التي تنتج عن الحمل كما يمكن استعمال هذا العلاج أثناء الولادة أيضًا وذلك لتقليل الألم وتعزيز الاسترخاء ولكن يفضل أن يتم ذلك تحت استشارة الطبيب المختص لتجنب أي آثار سلبية.

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