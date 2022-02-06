الوكيل الإخباري - ما هي فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، ويعد هذا المشروب من مشروبات الديتوكس الرائجة في الفترة الحالية والتي تساعد على هضم الطعام بشكل أفضل وتسريع عملية إنقاص الوزن.





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يمتاز مشروب الليمون والنعناع مع الماء الساخن بسهولة تحضيره وإمكانية تناوله في كافة الأوقات خصوصاً في فترة الصباح، لتفعيل عمل الكبد والجهاز الهضمي في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم. إلا أنه لا يخلو من بعض الأضرار والتي نستعرضها في موضوعنا اليوم، بعد التطرق لفوائده.





ومن فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن كما أوردها موقع "ويب طب":



1 - ترطيب الجسم: يساهم تناول الليمون مع النعناع والماء الساخن في حصول الجسم على حاجته من الماء الضروري للترطيب ومنع الجفاف.

2 - تحسين عملية الهضم: يعاني بعضنا من التلبك المعوي والإنتفاخ جراء تناول بعض الأطعمة المعينة أو الإكثار من الأكل، لكن بإمكان كوب من الليمون مع النعناع والماء الساخن المساعدة في تحسين عملية الهضم من خلال قدرة النعناع على منع الإمساك وتنظيم عملية حركة الأمعاء .

3 - محاربة الإرهاق والتخفيف من الألم: ويعد مشروب الليمون مع النعناع والماء الساخن أفضل الطرق الطبيعية لمحاربة الإرهاق والتخلص من الألم الناجم عن الأمراض أو ممارسة الرياضة الشديدة.

4 - المساعدة على إنقاص الوزن: إذ يساعد الماء على تعزيز الشعور بالشبع، كما يعمل النعناع على تعزيز عملية الأيض وخسارة الوزن، في حين تساعد المركبات متعددة الفينولات الموجودة في الليمون على منع زيادة الوزن.

5 - علاج حصى الكلى: وهي الحصوات التي تتشكل في الكلى نتيجة ارتفاع حمض الستريك في الجسم. ويساهم تناول الليمون مع النعناع والماء الساخن في علاج حصى الكلى من خلال الليمون الذي يخفف من حموضة البول وبالتالي يساعد في تفتيت حصى الكلى وعلاجها.

6 - تعزيز صحة الفم والأسنان: النعناع من الأعشاب الورقية الغنية بمركبات تساعد في التخلص من الترسبات الموجودة على الأسنان، كما يحتوي على مركب الكلوروفيل الذي يخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

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