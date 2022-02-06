الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

مصدر أمني يوضح حول فيديو اطلاق نار داخل أحد المولات

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

الأحد، 06-02-2022 02:40 م

فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن

فوائد-الليمون-والنعناع-مع-الماء-الساخن-1


الوكيل الإخباري - ما هي فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، ويعد هذا المشروب من مشروبات الديتوكس الرائجة في الفترة الحالية والتي تساعد على هضم الطعام بشكل أفضل وتسريع عملية إنقاص الوزن.

اضافة اعلان

يمتاز مشروب الليمون والنعناع مع الماء الساخن بسهولة تحضيره وإمكانية تناوله في كافة الأوقات خصوصاً في فترة الصباح، لتفعيل عمل الكبد والجهاز الهضمي في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم. إلا أنه لا يخلو من بعض الأضرار والتي نستعرضها في موضوعنا اليوم، بعد التطرق لفوائده.

ومن فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن كما أوردها موقع "ويب طب":

1 - ترطيب الجسم: يساهم تناول الليمون مع النعناع والماء الساخن في حصول الجسم على حاجته من الماء الضروري للترطيب ومنع الجفاف.

 

2 - تحسين عملية الهضم: يعاني بعضنا من التلبك المعوي والإنتفاخ جراء تناول بعض الأطعمة المعينة أو الإكثار من الأكل، لكن بإمكان كوب من الليمون مع النعناع والماء الساخن المساعدة في تحسين عملية الهضم من خلال قدرة النعناع على منع الإمساك وتنظيم عملية حركة الأمعاء .

 

3 - محاربة الإرهاق والتخفيف من الألم: ويعد مشروب الليمون مع النعناع والماء الساخن أفضل الطرق الطبيعية لمحاربة الإرهاق والتخلص من الألم الناجم عن الأمراض أو ممارسة الرياضة الشديدة.

 

4 - المساعدة على إنقاص الوزن: إذ يساعد الماء على تعزيز الشعور بالشبع، كما يعمل النعناع على تعزيز عملية الأيض وخسارة الوزن، في حين تساعد المركبات متعددة الفينولات الموجودة في الليمون على منع زيادة الوزن.

 

5 - علاج حصى الكلى: وهي الحصوات التي تتشكل في الكلى نتيجة ارتفاع حمض الستريك في الجسم. ويساهم تناول الليمون مع النعناع والماء الساخن في علاج حصى الكلى من خلال الليمون الذي يخفف من حموضة البول وبالتالي يساعد في تفتيت حصى الكلى وعلاجها.

 

6 - تعزيز صحة الفم والأسنان: النعناع من الأعشاب الورقية الغنية بمركبات تساعد في التخلص من الترسبات الموجودة على الأسنان، كما يحتوي على مركب الكلوروفيل الذي يخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة. 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسباب-سماع-صوت-هواء-في-الاذن

أسباب سماع صوت خرخشة في الأذن

علاج_التهاب_سقف_الحلق

أسباب التهاب سقف الحلق

article-18

تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل يعرض الطفل لمشاكل صحية

6162901-1947400678

نصائح ذهبية لخسارة الوزن في الشتاء

وسائل_التدفئة_في_فصل_الشتاء

تحذير.. استخدام أجهزة التدفئة تؤذي عينيك في الشتاء

نزيف الانف

طبيبة روسية تحدد سببين لحدوث نزيف الأنف في فصل الشتاء

أخبار متعلقة
1200px-White,_Brown,_Red_&_Wild_rice

فوائد تناول الرز البسمتي