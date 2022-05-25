فوائد الهواء النقي للإنسان لا تقدر بثمن

الوكيل الإخباري - يعدُّ التنفس من أهم العمليات التي يحتاجها الإنسان ليواصل حياته، من خلال استنشاقه للهواء النقي المحمّل بالأكسيجين الذي يعتبر أساس الحياة، ولا يمكن العيش بدونه. وينصح الأطباء دائماً بأن يستنشق الإنسان هواءً نقياً، للحصول على فوائد صحية مهمة لعل أبرزها في المقال الآتي:





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- الهواء النقي جيد للجهاز الهضمي

يعمل الهواء النقي على زيادة تدفق الأكسيجين مما يساعدك على هضم الطعام بشكل أفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً إذا كنت تحاولين إنقاص الوزن.



- الهواء النقي لتحسين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

يجب تجنّب البيئات الملوثة، خصوصاً إذا كنت بحاجة إلى تحسين ضغط الدم؛ لأنَّ الجسم سيحتاج إلى العمل بجد للحصول على كمية الأكسيجين التي يحتاجها فوق أبخرة السيارات الملوثة.

- الهواء النقي ينظف الرئة

تتوسع رئتاك أكثر من زيادة الأكسيجين، ويحسّن الهواء النقي تطهير الرئتين من السموم المحمولة جواً، عبر الزفير.

عندما تكونين في الهواء الطلق، فإن التحرك أو المشي أو الركض يشجع على زيادة التنفس الحجابي. هذا يعني أنك تتنفسين بعمق أكبر، وتسحبين المزيد من الهواء إلى عمق رئتيك. هذا لا يجلب المزيد من الأكسيجين إلى خلاياك فحسب، بل يساعد الرئتين على طرد المزيد من السموم.

- الهواء النقي يجعلك أكثر سعادة

كلما حصلت على المزيد من الهواء النقي، زادت نسبة الأكسيجين الذي تتنفسينه، مما سيزيد من كمية السيروتونين (هرمون السعادة) في الجسم، الذي يعزز الشعور بالرفاهية والسعادة وتحسين المزاج.



- الهواء النقي يدعم جهاز المناعة

تحتاج كل خلية في الجسم إلى الأكسيجين لأداء عمليات التمثيل الغذائي اللازمة للحفاظ على الحياة. من خلال زيادة استهلاكك للهواء النقي، فإنك تزيدين من كمية الأكسيجين الموردة للجسم؛ هذا يعزز القضاء على السموم وتدمير البكتيريا الضارّة والطفيليات والفيروسات بواسطة خلايا الدم البيضاء في الجسم.

- الهواء النقي لمزيد من الطاقة وعقل أكثر حدّة

يؤدي المزيد من الأكسيجين إلى زيادة أداء الدماغ وتحسين مهاراتك في التركيز وتزويدك بمزيد من الطاقة.

ويتم استخدام 20% من الأكسيجين الذي تتنفسينه من قبل دماغك للعمل.

إنّ زيادة كمية الهواء النقي لديك يمكن أن توفر وضوحاً أكبر للدماغ، وتعزيز الوظيفة المثلى مع مساعدتك على التفكير والتركيز بشكل أفضل.



- الهواء النقي يقلل من الأمراض والالتهابات

تزدهر البكتيريا والفيروسات في الهواء وسط بيئة داخلية دافئة ورطبة، ولكنْ لديها فرص ضئيلة للبقاء على قيد الحياة في بيئة الهواء النقي.

وتسمح التهوية المثلى للهواء النقي بالعمل كمزيل للاحتقان ضد أي مسببات للأمراض.

ولتعزيز مستوى الهواء النقي في المنزل، تأكدي دائماً من أن الغرف نظيفة ومنظمة تنظيماً جيداً للسماح بحرية حركة الهواء.



- الهواء النقي لنوم أفضل

يمنحك الهواء النقي دفعة من الأكسيجين، مما يزيد من هرمون السيروتونين الجيد في الدماغ؛ وسيساعدك ذلك على الاسترخاء والبقاء هادئة. وهذا يلغي تلقائياً الأفكار السلبية التي تؤرقك؛ الأمر الذي سيتيح لك تجربة نوم هادئة في الليل.

سيدتي

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