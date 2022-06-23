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الخميس، 23-06-2022 01:22 م

فوائد بزر عباد الشمس للتنحيف

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الوكيل الإخباري - تحتوي بذور دوار الشمس على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن، لهذا السبب يطلق عليها أيضاً اسم "سوبر فوود"، وإذا قمتِ بتضمينها في نظامكِ الغذائي بانتظام، فلن يحصل جسمك على العناصر الغذائية فحسب، بل أيضاً يمكنك تجنب العديد من الأمراض.. دعينا نعرفك إلى مزايا أخرى حول فوائد بذور الشمس للرجيم الرائعة. 

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فوائد بذور دوار الشمس: 

1. إزالة السموم:
تحتوي بذور دوار الشمس على عنصر الزنك الضروري جداً لإنتاج الهيموغلوبين، كما أنها غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد في إزالة السموم من الجسم. 


2. تقليل الالتهابات: 
بذور دوار الشمس هي نعمة لأولئك الذين يعانون الالتهابات قصيرة المدى أو المزمنة، حيث تحتوي على مركبات الفلافونويد وفيتامين (هـ)، ومركبات نباتية أخرى لها خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. 


3. صحة القلب: 
من فوائد بذور دوار الشمس، أنها غنية بفيتامين (هـ)، والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون المتعددة غير المشبعة، والدهون الأحادية غير المشبعة، لذلك فهي جيدة لتحسين صحة القلب، كما أنها تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول، وضغط الدم في جسمك. 


4. تحسين الجلد:
إذا كنتِ تريدين بشرة متوهجة بشكل طبيعي، فيمكن أن تكون هذه البذور هي طعامك المفضل، نظراً لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية والمعادن والزنك وفيتامين (E)، والتي تساعد في منع الشيخوخة وبناء الكولاجين والإيلاستين، ما ينعم أنسجة الجلد ويتركك متوهجة. 


5. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: 
لبذور دوار الشمس فوائد مُذهلة في الصحة العامة، حيث إنها تحتوي على مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيها، مثل: بيتا سيتوستيرول، التي من شأنها أن تساعد في الوقاية من سرطان الثدي، كما أنها تحبط نمو الخلايا السرطانية، وتمنع أيضاً الإصابة بالأورام الخبيثة، ويمكن أن يقلل استهلاكها فرص الإصابة بسرطان القولون. 


6. تحسين صحة الشعر: 
السيلينيوم معدن مهم جداً لنمو الشعر، وبذور دوار الشمس غنية به، ويمكن أن يؤدي استهلاكها بانتظام إلى تعزيز نمو الشعر، حيث إن العناصر الغذائية الأخرى، مثل: فيتامين (ب3)، والمنغنيز والنحاس والزنك لها أيضاً تأثيرات إيجابية على فروة الرأس، ويمكن أن تجعل شعرك لامعاً وجميلًا. 


7. تساعد على فقدان الوزن:
تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من البروتينات والألياف، ما يجعل فوائد بذور الشمس للرجيم رائعة، فهي تحد من آلام الجوع وتبقيك ممتلئة لفترة أطول وتزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، بينما يساعد النحاس الموجود في بذورها في استخدام المزيد من الدهون للحصول على الطاقة، من خلال إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، ويمكنكِ فقدان الوزن بطريقة صحية. 


8. زيادة الشعور بالسعادة:
تحتوي بذور دوار الشمس على مصادر التربتوفان، التي يتم تحويلها إلى السيروتونين، ويرتبط هذا الهرمون بزيادة مشاعر السعادة والاسترخاء.

 

 

زهرة الخليج

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