الوكيل الإخباري - إن حليب جوز الهند شائع في مناطق شرق أسيا منذ القدم ولكنه أكتسب شهرةً عالميةً مؤخراً بسبب فوائده وطعمه الشهي.

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فوائد حليب جوز الهند:



يستخدم البعض حليب جوز الهند كبديل لذيذ للحليب البقري، فهو يوفر الطعم اللذيذ بالإضافة إلى الفوائد الصحية ونذكر تالياً فوائد حليب جوز الهند:



1- يعزز فقدان الوزن: يعتبر جوز الهند مصدراً للدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي تم ربطها بفقدان الوزن إذ تحفز الطاقة، ما يقلل وزن الجسم وخاصة حجم الدهون في المنطقة حول الخصر، كما يوازن حليب جوز الهند جراثيم الأمعاء غير المستقرة التي تلعب دوراً في الإصابة بالسمنة.



2- تقوية جهاز المناعة: فيحتوي مادة دهنية تسمى حمض اللوريك (Lauric Acid) التي يعتقد الباحثون أنه داعم لعمل جهاز المناعة، فقد وجدت دراسات أن لجوز الهند خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تثبط نمو المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية الرئوية والسل المتفطرة، كما يسبب حمض اللوريك موت خلايا سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم ويمنع نمو الخلايا السرطانية وذلك بتحفيز بعض البروتينات المنظمة لنمو الخلايا.



3- مفيد لصحة القلب: وجدت دراسات أن زيت جوز الهند لا يزيد بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ولكن في المقابل يزيد من الكوليسترول الجيد أو كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة الذي يحمي صحة القلب ويزيل الكوليسترول الضار من الدم إلى الكبد ليتم تكسيره وتصريفه خارج الجسم مع الفضلات، ولكن من الجدير بالذكر أن الدراسات غير كافية حول مدى تأثير حليب جوز الهند على صحة القلب لذلك يجب استهلاكه باعتدال.

حليب جوز الهند للشعر والبشرة:



يدخل حليب جوز الهند في العديد من الوصفات المنزلية الجمالية للحفاظ على صحة البشرة ومعالجة بعض المشكلات الجلدية بسبب فوائد حليب جوز الهند للشعر والبشرة التالية:

1- يعالج الشعر الجاف والتالف.

2- يعزز نمو الشعر.

3- يرطب الشعر.

4- يزيل المكياج.

5-يعالج حروق الشمس.

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