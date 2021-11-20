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السبت، 20-11-2021 03:47 م

فوائد تناول العدس في الشتاء

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الوكيل الإخباري - يرتبط فصل الشتاء بعدد من الأمراض الموسمية، بسبب التغيرات في الطقس، وأحد طرق الوقاية من تلك الأمراض التغذية الصحية، والتركيز على تناول الأطعمة التي ترفع من مناعة الجسم وتقيه من الأمراض، بالإضافة إلى منح الجسم الدفء.

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فوائد تناول العدس في الشتاء:

 

1 - تناول العدس في فصل الشتاء يمنع الجسم مناعة ضد الأمراض الموسمية نظراً لاحتواءه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تحقق ذلك.
2 - شوربة العدس تساعد على تدفئة الجسم ومقاومة برودة الطقس.
3- العدس من الأطعمة التي تعطي الجسم طاقة ونشاط وتقاوم الخمول والكسل في فضل الشتاء.
4 - العدس من أنواع البقوليات الغنية بالألياف التي تساعد على علاج الاضطرابات الهضمية التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء.
5 - العدس من أفضل أنواع البقوليات التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذلك هي تناسب فصل الشتاء كونه يعزز الشهية.
6 - قلة الحركة وأطعمة الشتاء ترفع من نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات القلبية والدماغية، والعدس وبسبب غناه بالألياف والمعادن يقلل من ذلك.
7 - العدس غني بالفيتامينات و المعادن التي تساعد على مقاومة الاضطرابات النفسية الموسمية مثل الاكتئاب.
8 - العدس من أهم الأطعمة التي تعمل على وقاية الجسم من أمراض الشتاء الموسمية مثل نزلات البرد والانفلونزا.

 

المصدر- هي

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