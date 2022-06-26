فوائد تناول حفنة من المكسرات يوميا

الوكيل الإخباري - لا شك في أن عناصر الغذاء المختلفة التي نجدها حولنا في العالم، كلها تخدم هدفاً رئيسياً، ألا وهو تغذية الجسم والمساعدة على بنائه ونموه منذ الصغر.





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ومهما اختلفت فوائد هذه العناصر والكميات الواجب تناولها منها وكذلك مواقيت تناولها، فإن القاسم المشترك بينها جميعاً يبقى في ضرورة إدخالها النظام الغذائي الصحي منذ نعومة الأظفار وحتى سن متقدمة.





فوائد تناول حفنة من المكسرات يومياً

أفاد موقع صحيفة "الإمارات اليوم" نقلاً عن الجمعية الألمانية للتغذية، توصيتها بوجوب تناول ملء راحة اليد أو حفنة من المكسرات يومياً للحفاظ على الصحة ودرء المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها.



وبحسب الجمعية المذكورة، فإن المكسرات تزخر بالفوائد الصحية على جسم الإنسان. فالمكسرات مثل البندق والجوز واللوز، غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 ذات التأثير الإيجابي على مستويات الكوليسترول، ما يسهم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وتقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.



كما تحتوي هذه المكسرات على العديد من المواد النباتية الثانوية والألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة، وهي مصادر جيدة للبروتين الضروري لبناء العضلات والأنسجة في الجسم. ويساعد تناول حفنة من المكسرات يومياً على زيادة الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومنع نوبات الجوع الشديدة، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. كما إنها مثالية لإمداد الجسم بالطاقة وتعزيز التركيز والقدرات العقلية.



لكن هذه المكسرات، وعلى الرغم من فوائدها الصحية الجمة، تحمل جانباً سيئاً يتمثل في سرعة فسدها بسبب محتواها العالي من الدهون. لذا فإن عدم تخزينها بشكل جيد يمكن أن يجعل منها منتجات متحللة وضارة بالصحة، يمكن أن تسبب بعض الإضطرابات في الجهاز الهضمي.



لذا ينبغي معرفة كيفية التعامل مع المكسرات لوقت طويل للإستفادة من مزاياها، وذلك بتخزينها في مكان بارد ومظلم وجافة. كما يجب تعبئتها جيداً داخل شبكة أو صندوق خشبي لضمان التهوية الجيدة لها.

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