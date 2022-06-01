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الأربعاء، 01-06-2022 01:16 م

دراسة تحث سكان الصين على تناول بيضة يوميا

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الوكيل الإخباري - قال بحث صيني جديد إن استهلاك ما يقارب بيضة واحدة يومياً قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإن الاستهلاك المعتدل المنتظم للبيض يمكن أن يزيد من المستقلبات الصحية للقلب في الدم.

ويعتبر البيض مصدراً غنياً بالكوليسترول، لكنه يحتوي على مجموعة متنوعة من المغذيات الأساسية، وهناك أدلة متضاربة حول ما إذا كان استهلاكه مفيداً أو ضاراً بصحة القلب.

ولفهم هذه العلاقة بشكل أفضل أجرى باحثون من جامعة بكين دراسة سكانية لاستكشاف كيفية تأثير دور عملية التمثيل الغذائي للكولسترول في البلازما، ومدى خطر ذلك على القلب.

واختار الباحثون مشاركين من المسجل بياناتهم في البنك الحيوي الصيني، وتم فحص عينات البلازما لهم. ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا عدداً أقل من البيض كانت لديهم مستويات أقل من المستقلبات المفيدة ومستويات أعلى من المواد الضارة في دمائهم، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا البيض بشكل أكثر انتظاماً.

وقال كانكينج يو، الأستاذ المساعد في قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة بكين: "تقدم نتائجنا تفسيراً محتملاً لكيفية أن تناول كمية معتدلة من البيض يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب".

وقال ليمينغ لي، أستاذ علم الأوبئة المشرف على البحث: "قد يكون لهذه الدراسة أيضاً آثار على الإرشادات الغذائية الوطنية الصينية".

وتحث الإرشادات الصحية الحالية في الصين على تناول بيضة واحدة يومياً، لكن البيانات تشير إلى أن متوسط الاستهلاك أقل من هذا. و"يسلط عملنا الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستراتيجيات لتشجيع الاستهلاك المعتدل للبيض بين السكان، للمساعدة في تقليل المخاطر الإجمالية لأمراض القلب والأوعية الدموية".

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