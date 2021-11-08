الوكيل الإخباري - فوائد حب العزيز، عرفت منذ العصور القديمة ضمن قائمة الأطعمة الصحية التي تستخدم لعلاج الأمراض المتنوعة، إلا أنه مع مرور الوقت كشفت الدراسات الحديثة عن أضراره التي قد تلاحق المرأة على وجه الخصوص، إذ يجعلها عرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع، ويزيد من معدل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي إصابتها بالأمراض القلبية المزمنة.

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وعلى الرغم من أن وصفاته المتنوعة للتسمين والتخلص من النحافة، باتت منتشرة عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا حب العزيز والحليب، إلا أننا لن ننصح باتباعها من دون استشارة الطبيب المختص، للاستفادة من فوائدها حسب طبيعة جسم المرأة وحالتها الصحية من دون أضرار لاحقة.

فوائد حب العزيز والحليب للتسمين



1 - تساهم فوائد حب العزيز والحليب في إمداد الجسم النحيف بالعناصر اللازم لزيادة وزنه، فهو عالي الألياف، غني بالبروتين والدهون الصحية، منخفض السعرات الحرارية.

2 - تعمل فوائد حب العزيز والحليب على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل السكر في الدم خلال تسمين الجسم.

3 - تساعد فوائد حب العزيز والحليب على تسمين الجسم بالشكل الصحي، وذلك ضمن نظام غذائي يلبي احتياجاته وليس كما يعتقد البعض بأن حب العزيز بمفرده قادر على ذلك، علما أن تناوله وحده قد يساعد على إنقاص الوزن وليس العكس، كونه غني بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع والامتلاء، لذا لابد من توظيفه مع الطبيب المختص لتوجيه فوائده نحو تسمين الجسم.

المصدر - هي