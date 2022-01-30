فوائد شرب الماء بعد الولادة القيصرية

الوكيل الإخباري - الماء بعد الولادة القيصرية من الأمور التي كثرت حولها الأقاويل، إذ يوجد منها ما يحذر من شرب الماء بعد الولادة القيصرية، ومنها من ينادي بعدم الإنقياد وراء الخرافات.

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كثرت الخرافات حول شرب الماء بعد الولادة القيصرية، إذ تتخوف بعض النساء من شرب الماء بعد الولادة وذلك بسبب وجود بعض الخرافات تنادي بعدم شرب الماء بعد الولادة لمدة أسبوع حتى لا تصاب الأم بحمى النفاس، ولكي تمر الفترة الأولى من النفاس على خير، ولذلك تكثر أسئلة النساء حول هذا الأمر على الرغم من أنه خالي من الصحة.

تتعدد الماء بعد الولادة القيصرية كما يلي:



1 - يساهم الماء في تعزيز حركة الأمعاء وتنظيمها ومحاربة الإمساك.

2 - يساعد شرب الماء بعد الولادة القيصرية على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

3 - يحقق شرب الماء بعد الولادة القيصرية التعافي السريع للأم.

4 - يسرع من الأيض ويزيد من معدل الحرق ولذلك ينخفض الوزن.

5 - يجعل الأم في حالة من النشاط والحيوية.



وأخيراً، يجب على الأم أن تهتم بشرب الماء بعد الولادة القيصرية، وإهمال كل الخرافات التي تتعلق بالتحذير من تناوله لعدم صحتها.

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