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الثلاثاء، 02-11-2021 03:57 م

فوائد شرب ماء الكركم يومياً

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الوكيل الإخباري - يعد الكركم من المكونات الأساسية في معظم المطابخ، ويدخل في الكثير من الوصفات، كما أنه بجانب الأطعمة، يدخل الكركم في الكثير من الوصفات العلاجية الطبيعية بفضل ثرائه بخصائص مفيدة، خاصة عند شرب مائه .

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في السطور التالية، نوضح فوائد شرب ماء الكركم يومياً:

 

1 - يعزز الهضم
يساعد ماء الكركم في تعزيز الهضم، من خلال تحفيز المرارة على إفراز الإنزيمات الضرورية لهضم صحي وسليم، وبدء اليوم بشرب ماء الكركم يحسن الهضم على مدار اليوم.


2 - يمنع الزهايمر
يتميز الكركم بثرائه بمادة الكركمين، التي تشكل مقاومة لأعراض الزهايمر، وتمنع تكوين البروتينات المرتبطة بهذا المرض.


3 - يحمي من أمراض القلب
يساعد شرب ماء الكركم في توفير حماية من أمراض القلب، خاصة أنه يخفض من مستويات الكوليسترول، ويمنع تصلب الشرايين بجانب الحماية من الجلطات، وتراكم البلاك في الشرايين.


4 - يحسن صحة الجلد
يعد الكركم منقياً طبيعياً للدم، إذ يساعد في تطهير الدم من السموم، وثراؤه بمضادات الأكسدة يحمي من مسببات مشاكل الجلد، ويحسن صحته بجانب تعزيز نضارته وتوحيد اللون وإبطاء عملية الشيخوخة.

 

5 - يخفض الالتهاب
يحتوي ماء الكركم، أيضاً، على مضادات التهاب تجعله فعالاً في تخفيف الالتهاب وما يرتبط به، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وغيره من المشاكل الالتهابية.


6 - يعزز المناعة ويخفض الوزن
من مزايا شرب ماء الكركم يومياً، المساعدة في خفض الوزن من خلال منع تراكم الدهون في الجسم، كما يعمل على تعزيز المناعة، وخفض فرص الإصابة بالبرد والإنفلونزا، وغيرهما من العدوى.


كيفية إعداده
لست بحاجة سوى إلى رشتين من مسحوق الكركم، وبعض من عصير الليمون، وأضيفي إليهما ماء مغلياً في كوب، وقلبي جيداً، وإذا أردت فيمكنك إضافة العسل.

 

المثدر - زهرة الخليج 

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