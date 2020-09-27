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الأحد، 27-09-2020 12:51 م

فوائد غير متوقعة تجعلك لا تتخلى عن الخل

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الوكيل الإخباري  _ يعد الخل من المواد التي لا يخلو منها اي بيت، الا ان هناك الكثير من الاشخاص الذين يستخدموه يجهلون فوائده العديدة ، تعرف على ابرز فوائد الخل :

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مكافحة الشيخوخة
يتضمن الخل على خصائص مضادة للأكسدة، مما يجعله تساهم في السيطرة على مستويات الجذور الحرة في الجسم، التي تهاجم خلايا الجسم لتدميرها، كما تكافح الشيخوخة.


لتقوية العظام
وجود الكالسيوم في الخل، ومساعدته على امتصاص الجسم له تجعله يساعد في تكوين عظام قوية.


الحد من السمنة
يساعد الخل على قمع الشهية، وبالتالي يساعد في الحد من السمنة.

السعال
يساهم الخل في القضاء على السعال، من خلال خلطه مع بعض العسل وأخذه كدواء للسعال.


التهاب الحلق
إذا كان لديك التهاب في الحلق، فقط يمكنك شرب ملعقة من الخل المخفف في كوب من الماء.


التهابات الجلد
الخل مفيد في علاج التهابات الجلد والتئام الجلد المحروق.


إزالة السموم
يستخدم الطب التقليدي الخل كمادة لإزالة السموم في حالة التسمم.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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