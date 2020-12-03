فوائد لا تتوقعها عند تناول اوراق الجوافة المغلية

الوكيل الإخباري _ لا تقتصر فوائد الجوافة على الثمر فقط بل على اوراقها ايضا وذلك نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة، كما انها تساهم في علاج بعض الامراض ، تعرف على ابرز فوائد تناول مغلي أوراق الجوافة :

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– تعمل كمنشّط لوظائف الكبد وعلاج الإسهال.



– تساعد على تفتيت حصى الكلى.



– تعمل كعلاج الربو.



– علاج لالتهاب الأذن الوسطى.



– تساهم في علاج التقيؤ، والغثيان، ومهدئة لآلام المعدة.



– تساعد على الحماية من العدوى البكتيريا.

– تحمي خلايا وأنسجة كل من البنكرياس، والكبد، والكلى من الإصابة بالسموم.

– تخلص الجسم من الخلايا الميتة، والأنسجة التالفة.

المصدر : الامارات نيوز



