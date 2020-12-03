الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

الخميس، 03-12-2020 11:26 ص

فوائد لا تتوقعها عند تناول اوراق الجوافة المغلية

فوائد_ورق_الجوافة_للكحة__فوائد_مزعومة_أم_صحيحة_علميًّا؟


الوكيل الإخباري _ لا تقتصر فوائد الجوافة على الثمر فقط بل على اوراقها ايضا وذلك نظرا لما تحتويه من  عناصر غذائية مفيدة، كما انها تساهم في علاج بعض الامراض ، تعرف على ابرز فوائد تناول مغلي أوراق الجوافة :

اضافة اعلان

– تعمل كمنشّط لوظائف الكبد وعلاج الإسهال.


– تساعد على تفتيت حصى الكلى.


– تعمل كعلاج الربو.


– علاج لالتهاب الأذن الوسطى.


– تساهم في علاج التقيؤ، والغثيان، ومهدئة لآلام المعدة.


– تساعد على الحماية من العدوى البكتيريا.

 

– تحمي خلايا وأنسجة كل من البنكرياس، والكبد، والكلى من الإصابة بالسموم.

 

– تخلص الجسم من الخلايا الميتة، والأنسجة التالفة.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد_شرب_الشاي_الأخضر_قبل_النوم

مخاطر غير متوقعة عند الإفراط في تناول الشاي الأخضر

2020_3_2_23_17_15_904

ابرزها فقدان الوزن .. تعرف على فوائد قشر البرتقال

6642751-917416198

فوائد مذهلة لـ الميرمية .. تعرف عليها

How to know if youre having a heart attack

علامات تدل على حدوث نوبة قلبية قريبة

woman-having-cold

ثلاث طرق للتخلص من نزلة البرد بسرعة

مأكولات-فصل-الشتاء

أفضل الأطعمة التي تحميك من أمراض الشتاء

أخبار متعلقة
تخليل-الزيتون-الأسود-على-الطريقة-اليونانية

هذا ما يحدث بجسمك عند تناول الطعام الأسود

طريقة_عصير_الأفوكادو_بالحليب

6 فوائد صحية لعصير الأفوكادو

bCZHC

تناول الفاكهة المجففة يجعلك بصحة أفضل

4630-Woman_drinking_a_glass_of_water-1200x628-Facebook-1200x628

بارد أم دافئ .. وأفضل الأوقات لشرب الماء

unnamed

دراسة تكشف فوائد المانغو السحرية للبشرة

عصير-الكرفس-للتخسيس

فوائد صحية بالجملة لمشروب الكرفس