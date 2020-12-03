فوائد لا تتوقعها عند تناول اوراق الجوافة المغلية

الوكيل الإخباري _ لا تقتصر فوائد الجوافة على الثمر فقط بل على اوراقها ايضا وذلك نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة، كما انها تساهم في علاج بعض الامراض ، تعرف على ابرز فوائد تناول مغلي أوراق الجوافة :
– تعمل كمنشّط لوظائف الكبد وعلاج الإسهال.
– تساعد على تفتيت حصى الكلى.
– تعمل كعلاج الربو.
– علاج لالتهاب الأذن الوسطى.
– تساهم في علاج التقيؤ، والغثيان، ومهدئة لآلام المعدة.
– تساعد على الحماية من العدوى البكتيريا.
– تحمي خلايا وأنسجة كل من البنكرياس، والكبد، والكلى من الإصابة بالسموم.
– تخلص الجسم من الخلايا الميتة، والأنسجة التالفة.
المصدر : الامارات نيوز